夏寶龍半年內第五度調研大灣區　出席推進橫琴建設專題會

中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍昨日（9月10日）在珠海橫琴出席推進橫琴粵澳深度合作區建設專題會並發表講話，中央有關部委與橫琴執委會、澳門特區政府在會前簽署了支持橫琴建設的有關協議。與會人員還對橫琴重點專案進行了實地調研。



夏寶龍前日在大灣區內地城市江門，圍繞支持香港、澳門主動對接國家「十五五」他繼今年3月規劃，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局進行調研。這是他自今年3月以來，第五度實地到大灣區調研，亦是時隔3個月再到橫琴。



9月10日，港辦辦主任夏寶龍在珠海橫琴出席推進橫琴粵澳深度合作區建設專題會。（港澳辦）

專題會深入學習習近平批示 支持澳門落實新五年規劃

港澳辦網站發布消息指，夏寶龍昨日出席推進橫琴粵澳深度合作區建設專題會，會議深入學習貫徹國家主席習近平關於橫琴建設的重要指示批示精神，加快推動「深入推進橫琴粵澳深度合作區建設一攬子政策舉措」落地實施，支持澳門主動對接國家「十五五」規劃、落實特區新的五年規劃，推進橫琴建設再上新台階，為澳門經濟適度多元發展作出新貢獻。

橫琴粵澳深度合作區在2021年9月成立，習近平曾於2024年12月到當地考察。他多次強調，建設橫琴新區的初心就是為澳門產業多元發展創造條件，推動琴澳一體化水平逐步提升。

9月10日，港澳辦主任夏寶龍在橫琴出席推進橫琴粵澳深度合作區建設專題會，澳門行政長官岑浩輝、廣東省長孟凡利等人在會上發言。（港澳辦）

身兼橫琴管委會主席的澳門行政長官岑浩輝，廣東省省長及橫琴管委會主任孟凡利，以及國家發展改革委負責人員在昨日的專題會上發言。港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方，澳門中聯辦主任鄭新聰、中央組織部等中央有關部委官員，以及澳門有關官員參加專題會和調研。

9月9日，港澳辦主任夏寶龍到大灣區內地城市江門調研。（港澳辦）

夏寶龍前日到江門調研 推動港澳主動對接「十五五」規劃

夏寶龍前日在連接粵西地區的大灣區西面門戶江門市調研，港澳辦表示，調研主題圍繞支持香港、澳門主動對接國家「十五五」規劃，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局。

夏寶龍在今3月與4月，已分別到過廣州 、肇慶、佛山，以及深圳、東莞、惠州調研，特區政府多名主要官員當時分別參與了部分調研行程。其後，夏寶龍在6月1日至4日到了橫琴粵澳合作區及珠海，6月16日至17日則來港調研，主要考察北部都會區建設情況。