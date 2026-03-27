夏寶龍赴大灣區調研　圍繞支持港澳主動對接「十五五」規劃

中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍，本周一至今日（27日）在粵港澳大灣區城市，圍繞支持香港、澳門主動對接國家「十五五」規劃進行調研。



夏寶龍到廣州、肇慶、佛山進行調研

夏寶龍由本周一起至今日，在廣州、肇慶、佛山等粵港澳大灣區城市，圍繞支持香港、澳門主動對接國家「十五五」規劃，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局，進行調研。

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方，中央政府駐香港聯絡辦公室副主任張勇亦有參加調研。

張國鈞陪同調研

根據港澳辦上載的圖片，夏寶龍分別到廣州市天河區港澳青年之家，以及到佛山市中央法務區進行調研。而在夏寶龍到佛山市中央法務區進行調研期間，律政司副司長張國鈞亦有陪伴在側。