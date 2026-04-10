夏寶龍半個月內第二度調研大灣區　至少6名香港主要官員北上陪同

中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍繼3月下旬後，時隔兩周再度到粵港澳大灣區調研，踏足深圳、東莞、惠州等城市。特區政府多名主要官員，包括財政司副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇、醫務衞生局局長盧寵茂、教育局局長蔡若蓮、創新科技及工業局局長孫東、運輸及物流局局長陳美寶等人，分別參與了調研行程。



夏寶龍在深圳希望愛康健醫院調研。（港澳辦）

五日行程踏足深圳、東莞、惠州

港澳辦公布，夏寶龍由本周二（4月7日）至今日（4月10日），在深圳、東莞、惠州等粵港澳大灣區城市，圍繞支持香港、澳門主動對接國家「十五五」規劃，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局進行調研。

夏寶龍在國宏嘉信資本調研，陪同者包括財政司副司長黃偉綸、醫務衞生局局長盧寵茂、港澳辦常務副主任徐啟方（右二）、中聯辦副主任張勇（左一）。（港澳辦）

中央港澳辦、國務院港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方及中央政府駐香港聯絡辦公室副主任張勇參加調研。官方公布照片顯示，特區政府多名主要官員，以及相關機構負責人亦分別參與調研行程。

夏寶龍在深圳證券交易所調研，陪同的特區主要官員包括黃偉綸、許正宇、盧寵茂。港交所總裁陳翊庭亦有參與。（港澳辦）

其中，黃偉綸、許正宇、盧寵茂與港交所總裁陳翊庭，各自參與了對深圳希華愛康健醫院、國宏嘉信資本、深圳證券交易所的調研；陳美寶與孫東分別參與了對香港國際機場東莞空港中心、松山湖國際機器人產業基地的調研；蔡若蓮陪同夏寶龍調研伯恩精密（惠州）有限公司，創科局副局長張曼莉、理工大學校董會主席林大輝、理大校長滕錦光則陪同夏寶龍調研理大大亞灣研究院。

夏寶龍在伯恩精密（惠州）有限公司調研，教育局局長蔡若蓮（夏寶龍左側）陪同。（港澳辦）

夏寶龍在香港理工大學大亞灣研究院調研，陪同者包括理大校長滕錦光（左一）、創新科技及工業局副局長張曼莉（左二）、理大校董會主席林大輝（左五）。（港澳辦）

夏寶龍在松山湖國際機器人產業基地調研，創新科技及工業局局長孫東（右二）陪同。（港澳辦）

夏寶龍在香港國際機場東莞空港中心調研，運輸及物流局局長陳美寶（右一）陪同。（港澳辦）

上月底到廣州、肇慶、佛山調研

夏寶龍在3月22日至27日亦到了粵港澳大灣區城市調研，主題同樣圍繞支持香港、澳門主動對接國家「十五五」規劃。他在該次行程中到過廣州 、肇慶、佛山。他在佛山市中央法務區進行調研期間，律政司副司長張國鈞亦有陪伴在側。