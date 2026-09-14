施政報告．盤點｜140KPI至少3項未達標　涉樓宇維修大宗商品貿易

新一份施政報告周三（16日）發表，預料會交代過去一年的KPI（關鍵續效指標）落實情況，包括79個新指標和61個在前年訂下未到期的舊指標。《香港01》根據公開資料及報道，盤點140個指標及其分項指標，合共254個項目，顯示大部分達標，但有至少3個項目懷疑未達標，另有1個項目疑似進度無期。



疑不達標的3個項目中，分別由發展局、運輸及物流局、醫務衞生局負責，涉及樓宇維修、大宗商品貿易、乙型肝炎篩查3個範疇；至於疑似落實無期的項目，則由環境及生態局負責，與電動車電池、塑膠飲料容器及紙包飲品盒的生產者責任制有關。《香港01》向所屬政策局查詢，惟截稿前未有回覆。



行政長官李家超展示2025年施政報告封面。（黃寶瑩攝）

李家超重視施政結果 部門未完成KPI或按紀律程序處理

李家超周三會發表香港首份五年規劃，以及新一份施政報告，預料會在施政報告中交代去年KPI的實踐情況。李家超一直強調「以結果為目標」的施政文化。他更開創先河，在施政報告中公開列出對各部門的KPI，並於翌年施政報告中交代落實情況。

雖然施政報告有列明KPI，但過去每年都有出現不達標情況。對於有部門未能達到KPI，李家超曾指，要視乎背後的原因，若有人懶惰而未完成，會按紀律程序處理。

01統計去年施政報告KPI 3項目疑不達標 1項目疑落實無期

《香港01》根據公開資料或報道，核對140個KPI及其分項指標，合共254個項目。撇除未到完成限期或未有公開資料的項目，發現大部分都達標。不過，至少有3個項目懷疑未有在KPI訂立的時限內完成，當中2個未完成，1個遲完成。另有1個懷疑落實無期。

▼疑似未完成的KPI項目▼

●2026年上半年向立法會提交《建築物條例》的修訂草案

去年施政報告提到，為加強樓宇安全，發展局會於今年上半年向立法會提交《建築物條例》的修訂草案。然而，去年11月底大埔宏福苑發生五級大火，造成168人死亡，揭示大廈維修的種種問題。

發展局局長甯漢豪在去年12月仍維持原定目標，表示會在今年上半年提交修例建議。但到今年1月她改稱，目標在今年下半年盡早將條例草案提交立法會審議，又指會因應宏福火災擴大修例建議的範圍。

甯漢豪今年9月初出席活動時，再次交代修例進展，表示發展局正準備修訂，目標是在今年底將修訂條例草案提交立法會審議。她又提到，修訂會涵蓋不同範疇，除更有效處理樓宇僭建和催使業主履行樓宇維修責任，亦包括對大型建築維修工程及對建築專業人士和承建商，實施更嚴格的規管和更重的違規罰則；並會就大廈維修的預防措施及指定建築物料標準強化規管，以及收緊專業人士和承建商的註冊和紀律處分制度。

● 2026年上半年修訂法例落實大宗商品貿易商半稅優惠

去年施政報告提出，運輸及物流局會於今年上半年修訂法例，落實大宗商品貿易商半稅優惠。不過，翻查資料，用於落實大宗商品貿易商半稅優惠的《2026年税務(修訂)(與航運有關的活動及實物大宗商品交易的税務寬減)條例草案》，目前仍在法案委員審議階段，按照議事程序，需要待完成審議，才可提交大會恢復二讀。根據會議日程，下月16日委員會才會舉行下一次會議。換言之，條例最快亦要在下月16日後才可提交大會爭取三讀通過。

▼疑似遲完成的KPI項目▼

●2025年12月公布乙型肝炎篩查計劃詳情

去年施政報告提到，為強化基層醫療服務，醫務衞生局會於去年12月公布乙型肝炎篩查計劃詳情。不過，該局在去年12月30日公布《2025-2030年香港病毒性肝炎行動計劃》的新聞公告中則表示，有關「乙型肝炎篩查細節會於明年初公布」。最終，局方在今年的1月26日，宣布於2月7日推出「乙型肝炎共同治理計劃」時，才有交代具體詳情。

▼疑似落實無期的KPI項目▼

●在2026年內就電動車電池，和塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃的附屬法例，諮詢立法會環境事務委員會

去年施政報告提到，為制訂有關電動車電池和塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃的附屬法例，環境及生態局正諮詢業界，並按實際情況在今年內諮詢立法會環境事務委員會。翻查資料，局方原定最快今年5月起，先後就上述兩項計劃的運作細節諮詢環境事務委員會。不過，兩個項目的討論時間於5月時變改為「有待確定」。局方至今仍未交代諮詢時間表。

去年3項KPI不達標 舊區重建方案不收貨需重做

去年的施政報告中，有三項KPI不達標，涉及政府營運產業園區具體建議、新土地推動大型舊區重建、設立教師專業發展基金持續改善教師培訓及交流。其中，舊區重建方案因相關方案「不收貨」需要重做，導致最終遲了出爐，不過，李家超認為三項KPI全部都有可接納的理由，是中期進度有延遲但現已完成的項目。