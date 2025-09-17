施政報告2025懶人包｜出售公屋落空　收緊輸入外勞　加速發展北都

特首李家超今日（17日）發表新一份《施政報告》，以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為題，公布多項重點政策，包括北部都會區發展、部門首長責任制。

「租者置其屋」出售公屋計劃，最終並無在施政報告中出現，及此前「吹風」落空；當局增加居屋綠表比例，推「長者業主樓換樓計劃」，並將重建數條屋邨。

勞工方面，將收緊輸入外勞、加強打擊黑工；教育、醫療、鼓勵生育、照顧長者、支援中小企等，施政報告均有著墨。



【施政報告2025】2025年9月17日，行政長官李家超發表任內第四份施政報告。（廖雁雄攝）

施政報告2025重點：房屋篇

居屋綠白表最新比例？50:50

居屋綠白表比例，由4:6調至5:5；「白居二」增1000配額至7000個，其中一半撥予40歲以下青年家庭及一人申請者。

新出售單位轉讓期限降至10年，鼓勵上流。

出售公屋落空 推長者樓換樓、重建公屋

推「長者業主樓換樓計劃」，年滿60歲、擁有資助出售單位10年或以上的業主，可以毋須補地價「樓換樓」，買較小或偏遠單位。

今年內會公布馬頭圍邨及西環邨的重建計劃，並將研究重建模範邨。

施政報告2025重點：勞工篇

收緊輸入外勞、加強打擊黑工

保障本地工人就業，打擊濫用「輸入外勞」，申請侍應、初級廚師，明日起本地招聘事件，由四周增至六周。

外賣及送貨等數碼平台行業盛行，政府會立法完善平台工作者工傷補償機制，並繼續善用「數碼平台行業三方小組」就持份者關注的議題進行協商。

施政報告2025重點：醫療篇

專科新症輪候時間？如何加強癌症篩查？

提升公營醫療體系，減少外科專科穩定新症輪候時間10%（大約減十周）；逐步根據國家認證標準推展建設的中風中心和「心血管疾病綜合醫療中心」；全面升級「退化性膝關節管理計劃」。

強化基層醫療服務，明年內為賦權基層醫療署提交法案；推出「慢性疾病共同治理平台」，以試點形式推行乙型肝炎篩查。

加強癌症預防、篩查、診斷和治療，支持2026年世界癌症大會於香港舉辦；強化癌症篩查技術，委託本地大學開展以AI協助肺癌篩查。

推動中醫藥發展，香港中醫醫院及政府中藥檢測中心永久大樓將於今年12月起分階段投入服務。

加強對醫療服務的專業規管，實施《私營醫療機構條例》以禁止處所在未經准許下使用某些名稱或描述，並針對無牌人士加強執法。

施政報告2025重點：精神健康

三層應急機制推展至小學

恆常化在中學實施三層應急機制，並擴展至在小學四至六年級試行，加強支援有需要的學生；加強駐校社工處理學童精神健康問題的能力。

衞生署將更新相關指引，減少社交媒體對兒童及青少年健康的影響；推動更多院校主動推廣大學校園精神健康。

施政報告2025重點：長者及支援照顧者

施政報告2025重點：教育

加速建設「北都大學城」，推廣「留學香港」品牌，發展應用科學大學（應科大）。

放寬自資收生限制，非本地生上限由40%增至50%；研究生自資學額上限增至120%。

增加學生宿舍供應，7月已推出「城中學舍計劃」，便利市場把現有商業大廈（包括酒店）改作學生宿舍時免卻改劃手續。不只商廈改裝，在拆卸原有商廈後重建的全新學生宿舍亦能受惠於計劃的利便措施，包括保留過剩地積比。

探討與內地互認副學位課程。

直資學校可申請上調非本地生人數；加大打擊違規提供文憑試課程或「借殼辦學」。

已分配兩所空置校舍發展國際學校，政府也在北都預留了土地發展國際學校。

施政報告2025重點：鼓勵生育

施政報告2025重點：支援中小企

推出11項支援中小企措施，融資擔保計劃下的八成擔保產品申請延長兩年，「還息不還本」延長一年。

推廣寵物友善，政府將發出容許狗隻進入的食肆牌照。

施政報告2025重點：加速發展北部都會區

李家超「心急如焚」

李家超表示，對北都發展「心急如焚」。

成立「北都發展委員會」，由特首領導，制定北部都會區營運模式，推動大學城建設，簡化行政程序。政府將制訂優惠政策包，以更快、更靈活的方式與產業商討落戶細節。

施政報告2025重點：部門首長責任制

設立調查小組 最嚴重可革職

建立「部門首長責任制」，強化公務員評核，處分包括不加薪、降級、提早退休、革職等。

調查小組可以調查任何級別的公務員，擴大公務員敍用委員會職能範圍，涵蓋調查。

施政報告2025重點：文化、體育、旅遊

打造高端藝術品交易樞紐，西九就推動建立藝術品交易生態圈。

籌劃原創音樂劇《大狀王》進行更多內地巡演，將其打造為經典長演音樂劇。成立「西九文化區學院」，為本地及國際和內地文藝機構和從業員提供專業培訓。

發展遊艇經濟，於廣東省探討「港艇北上」、「北艇南下」。

施政報告2025重點：低空經濟、太空經濟

制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」，推出進階版低空經濟「監管沙盒X」試點項目，涵蓋跨境路線、低空載人飛行器等技術複雜度較高的應用場景，保險業界已成立專責小組，並會參考政府「監管沙盒」的數據，開發不同應用場景的低空經濟保險產品。

「創新及科技支援計劃特別徵集（航天科技）」提供逾1億元，支持大學六個研發項目。商經局同步研究簡化低軌衞星的牌照審批，並推動未來6G應用。港投公司亦會推進與商業航天和太空經濟有關聯的投資。

施政報告2025重點：人才政策

推出「青年人才培養計劃」，提供更多參與國際組織實習和國際會議的機會。推動本地青少年的國際和內地交流。

施政報告2025重點：AI效能提升組

成立「AI效能提升組」，統籌和指導各政府部門有效應用人工智能（AI）技術，並研究重組不合時宜的工作流程，推動科技革新。

小組統籌和指導政府部門於工作中有效應用AI人工智能技術；研究重組工作流程（process re-engineering），與時並進；推動部門進行科技革新，以提升效能。

施政報告2025重點：產業發展

政府會結合市場力量，透過靈活批地、稅務優惠、資金補助和人才培育等優化措施推動產業發展。

建設可持續航空燃料（SAF）產業鏈；將制訂氫能標準認證，並與廣東省共同建設氫能灣區走廊；推動全港首間大型電動車電池回收設施，預計2026年上半年在環保園啟用。

推動AI和數據科學產業發展，預留十億元，於2026年成立「香港人工智能研發院」，促進AI上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。

施政報告2025重點：協助內地企業利用香港出海

整合香港的外地辦事處，包括投資推廣署、香港貿易發展局（貿發局）和香港駐內地的辦事處，組成一站式平台，成立「內地企業出海專班」（「出海專班」），主動招攬內地企業利用香港平台「出海」。

金管局會推動銀行業尤其內地銀行在港設立區域總部；吸引更多內地企業在港設立財資中心，於2026年上半年完成研究優化稅務寬減措施。

協助本地傳媒發展香港以外的網絡，說好「香港故事」。

施政報告2025重點：粵港澳大灣區建設

推進「香港國際機場東莞空港中心」發展；推動大灣區仲裁員名冊和大灣區商事調解及仲裁平台；聯同粵澳政府有序擴展救護車跨境轉運病人安排。

優化「跨境徵信互通」和「深港跨境數據驗證平台」；持續優化「跨境支付通」，拓展與兩地民生相關的匯款應用場景。

鞏固國際金融中心地位

透過「科企專線」協助內地科技企業來港融資。

政府將發行更多人民幣債券，並將研究在合適的場景下以人民幣支付政府開支。

加速建立國際黃金交易市場， 上海黃金交易所國際板在港設立了首家境外交割倉庫，並已推出在港交割的全新合約。

推動大宗商品交易，港交所全資附屬公司倫敦金屬交易所已批准八個在港交割倉庫，深化與廣州期貨交易所及內地其他大宗商品市場的聯通發展。政府將成立「大宗商品策略委員會」，由財政司司長領導，匯聚業界代表，加強大宗商品政策的頂層設計和長遠策略制訂。

施政報告2025重點：放寬投資移民門檻

住宅投資門檻降至3000萬元，非住宅物業可算入額，增至1500萬元。

施政報告2025重點：國際航運中心

建立通達內陸「鐵海陸江」立體聯運體系，建立國際「伙伴港口」網絡，打造綠色船用燃料加注中心；構建數字化港口系統，加大發揮高增值海運服務優勢。

加速擴展航空版圖，完善大灣區多式聯運網絡，推進擴大「機場城市」發展，鞏固貨運全球第一優勢。

施政報告2025重點：國際法律及調節中心

國際調解院總部開展運作；加強推廣香港法律服務，調解文化及仲裁發展。

施政報告2025重點：國家安全、愛國主義教育

落實「愛國者治港」原則，籌備好12月7日的立法會選舉。

與深圳合作推紅色研學路線，修繕各區中共抗戰遺址，融入教育活動。

