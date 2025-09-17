施政報告2025｜3項KPI不達標！舊區重建方案不收貨　重做致遲出爐

新一份《施政報告》今天（17日）發表，交代過去一年的KPIs（關鍵續效指標）落實情況，當中包括72項新指標，以及66項前年訂下未到期的舊指標。行政長官李家超表示，有三項KPI不達標，涉及政府營運產業園區具體建議、新土地推動大型舊區重建、設立教師專業發展基金持續改善教師培訓及交流。他說，全部都有可接納的理由，是中期進度有延遲但現已完成的項目。



至於有關「明日大嶼」的KPI ⸺ 「2025年完成交椅洲人工島填海部分的法定環評程序」，雖然政府早前未公開，但原來相關環評報告已於去年底備妥。政府解釋，基於項目推展時間放緩，發展局不宜繼續推進有關的法定環評程序。



特首李家超展示新一份施政報告沿用綠色封面，他說，今次以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為題。（黃寶瑩攝）

▼不達標KPIs項目▼

一、2025年首季公布政府營運產業園區具體建議

去年施政報告提出，為推進北部都會區建設，2025年第一季會公布有關政府成立公司營運新發展區內試點產業園區的具體建議。

政府解釋：今年二月籌備《財政預算案》時，政府留意到發展局擬推出在洪水橋的產業園用地毗鄰土地正在招標，如公布產業園區的實際土地位置和公司細節，有可能影響招標的公平性，因此獲財政司司長同意在用地完成招標程序後，才推出試點產業園區公司細節。

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

隨後，政府考慮認為本身在產業園外的洪水橋招標地，應納入產業園內，以產生規模效應。政府今年7月21日宣布中止有關用地的招標和新方向。發展局正就擴展了的新產業園區再規劃和調整園區公司細節，並會向今年《施政報告》宣布成立的「發展及營運模式設計組」匯報，今年內公布結果。

舊區重建。（江智騫攝）

二、2025年上半年制訂新土地推動大型舊區重建建議

去年施政報告提出，為加快市區重建，2025年上半年制訂利用新土地推動大型舊區重建項目的政策建議。

政府解釋：今年年中發展局提交建議，行政長官審視後認為其中有關市區重建局「樓換樓」 措施內容未夠具體。另外，針對有迫切重建需要的地區可加強誘因，使措施更有效推動私人重建項目，指示發展局再研究，兩個月內提交改善建議。

最終，發展局今年八月下旬才提交建議，行政長官同意並納入今年《施政報告》內。

去年施政報告提出，政府會撥款20億元設立教師專業發展基金，支持教師專業長遠發展，持續優化教師培訓及交流項目。（資料圖片）

三、上學年設立教師專業發展基金持續改善教師培訓及交流

去年施政報告提出，政府會撥款20億元設立教師專業發展基金，支持教師專業長遠發展，持續優化教師培訓及交流項目。

政府解釋：政府2025年2月公布《財政預算案) 提出修訂六個規模較大的種子基金和檢討36個基金的財務安排。

由於檢討需時，且結果可能產生對教師專業發展基金的連鎖影響，教育局認為可用其現有資源，同樣提供教師專業發展項目，直至2027/28學年。因此，暫停設立教師專業發展基金，並在2025年4月向立法會財經事務委員會會議反映情況。行政長官及財政司司長同意教育局的做法。

「明日大嶼」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

明日大嶼煞停 環評失蹤？ 李家超：報告已備妥

去年《施政報告》提出，2025年完成交椅洲人工島填海部分的法定環評程序。

政府解釋：相關環評報告已於去年底備妥，但基於交椅洲項目的推展時間會放緩，並且未有具體安排，發展局經檢視情況後認為現階段不宜繼續推進有關的法定環評程序，但會完成已做研究，讓所得的分析和資料留作參考。行政長官和財政司司長接納並同意。