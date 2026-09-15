董建華逝世｜香港迪士尼樂園：董的遠見對度假區落戶香港至關重要

全國政協原副主席、香港第一任及第二任行政長官董建華於9月8日晚因病離世，享年89歲。董建華上任後，在1999年促成迪士尼樂園落戶香港，園方發表悼文，指董建華的遠見、決心與領導力，對香港迪士尼樂園度假區落戶香港至關重要，「正是在他的推動下，香港迪士尼樂園度假區的願景得以實現」，衷心感謝他對香港迪士尼樂園度假區及香港社會作出的深遠貢獻。



董建華遺照。（新華社）

香港迪士尼樂園度假區表示，對董建華離世深感悲痛，並向其家人及摯親致以最深切的慰問。園方表示，多年來，不少演藝人員均有機會在度假區接待董建華，「他們印象中的董先生為人親切隨和、思慮周全，並真誠關心所接觸的每一個人。這些親身交流，正好體現了他在公共服務中始終展現的溫暖與人情味。」

全國政協前副主席、前特首董建華於9月8日晚因病離世，享年89歲。(資料圖片)

園方表示，董建華的遠見、決心與領導力，對香港迪士尼樂園度假區落戶香港至關重要，指他深信香港的發展潛力，並致力鞏固香港作為領先國際旅遊目的地的地位。正是在他的推動下，香港迪士尼樂園度假區的願景得以實現，「這個當年的宏大構想，至今已為數以百萬計的賓客帶來歡樂，並成為香港旅遊發展不可或缺的一部分。」

園方續說，今天的香港迪士尼樂園度假區，正是這份遠見所成就的重要成果之一。除了為一代又一代家庭創造珍貴回憶外，度假區亦已發展成香港旅遊生態的重要一環，帶動就業及人才培育，創造本地商業機遇，同時向世界各地旅客展現香港的獨特魅力。

園方表示，董建華不僅協助促成香港迪士尼樂園度假區的誕生，其領導力以及對香港未來的堅定信念，亦留下深遠而持久的影響，並將繼續啟迪後世。