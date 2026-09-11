支聯會案｜前常委指李卓人與鄒幸彤擬上訴　李妻：判刑太重

支聯會三名前正副主席，今日（9月11日）因煽動顛覆國家罪成案（HCCC 155/2022），被判囚5年2月至7年3月。他們的家人及前支聯會常委到庭旁聽。李卓人妻子鄧燕娥稱，李卓人看似冷靜，但她知道對方「並不好」，寄語他要「撐住」。鄒幸彤母親形容女兒已做了她想做的事。前支聯會常委劉美儀則表示，李和鄒會上訴，她亦希望懲教署會善待年邁的何俊仁。



李卓人妻子鄧燕娥認為判李入獄7年太重。(方承恩攝)

李卓人妻子鄧燕娥稱雖然李表現冷靜，但她知道李並不好。(方承恩攝)

鄧燕娥：判7年實在太重

李卓人妻子鄧燕娥在庭外稱：「判呢7年實在太重。」她指李卓人自2021年起已身陷囹圄，無法想像他還要多坐近三年監。鄧又表示，李卓人看似很冷靜，但她知道他並不好。她認為法官並沒有考慮李卓人的證詞，稱一定會上訴，並寄語李卓人「撐住，撐到底」。

鄒母：佢做到多年嚟想做嘅嘢

鄒幸彤的母親則指，鄒幸彤很久之前已說：「終有一日，我要同佢哋喺法庭上好好辯一辯。」即使她曾託人替鄒幸彤找律師，對方也說無可能，因為鄒幸彤不是要打贏官司。她憶述曾於一次上庭後探望鄒幸彤，她說：「好爽。」因為可在庭上代表自己痛快地說真話。

鄒母今日身穿一件印有一隻舉起尾指圖案的上衣到庭，她解釋，尾指代表差的事，但有時卻可高高在上，因為大多數手指沒有站起來，不過，這個手勢違反自然、傷筋骨，捱不了很久。

鄒幸彤母親認為女兒已做到她多年來想做的事。(方承恩攝)

鄒幸彤母親(左)今穿了一件舉起尾指的上衣。(方承恩攝)

鄒幸彤母親(左)解釋舉起尾指的含意。(方承恩攝)

劉家儀：李卓人和鄒幸彤會上訴

前支聯會常委劉家儀指，支聯會一直堅持言論自由，所以無論今日判刑多久，都認為屬過重。她表示，李卓人和鄒幸彤均會上訴，惟細節尚需與律師商討。至於何俊仁，劉家儀指他已70多歲，希望懲教署能善待他，尤其是現時天氣熱，希望署方在降溫上能好好處理。劉強調，法官說今次審訊針對支聯會「結束一黨專政」的綱領，不代表悼念六四屬犯法。

案中4名被告，支聯會、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，被控一項煽動顛覆國家政權罪，何俊仁在開審前認罪，其餘3被告經審訊後被裁定罪成。國安法3名指定法官今判支聯會罰款150萬，李卓人入獄7年、何俊仁入獄5年2月，鄒幸彤入獄7年3月。