支聯會案｜港澳辦：有力捍衛憲制秩序　中聯辦：正義如期而至

支聯會前正副主席李卓人和鄒幸彤，被裁定煽動顛覆國家政權罪成（HCCC 155/2022），連同認罪的何俊仁，今日（9月11日）在西九龍法院（暫代高等法院）判刑。鄒幸彤判囚7年3個月、李卓人判囚7年，何俊仁判囚5年2個月，已解散的支聯會判罰150萬元。



國務院港澳辦發言人指，裁決是對憲法和基本法確立的特區憲制秩序的有力捍衛，利用香港對內地進行滲透破壞的活動都是對底線的觸碰，絕不能允許。發言人又稱，利用反中亂港「棋子」進行政治操弄的卑劣伎倆，只能自曝其醜，注定徒勞無功。



中聯辦發言人表示，「法槌鏗鏘落定，正義如期而至」，案中被告長期從事反中亂港活動，煽動推翻中國共産黨的領導，破壞國家根本制度，證據確鑿，罪有應得、罰當其罪。



港澳辦：裁決昭示利用香港對內地進行滲透 絕不能允許

港澳辦發言人表示，特區法院今天依法作出量刑裁決，是對憲法和基本法確立的香港特區憲制秩序的有力捍衛，再次昭示任何危害國家主權安全、利用香港對內地進行滲透破壞的活動都是對底線的觸碰，絕不能允許。

發言人又指，支聯會及各被告長期蠱惑民眾對國家政權的仇視、憎恨和離叛情緒，煽動民眾推翻中國共產黨的領導，破壞國家根本制度，在香港國安法實施後仍不收手。其罪行嚴重挑戰憲法和基本法確立的香港特區憲制秩序，嚴重損害國家及香港的根本利益，必須受到法律嚴懲。

由支聯會領導的2019年六四30周年維園燭光晚會，大會公布有18萬人參與，已成支聯會最一次。（資料圖片／羅君豪攝）

西方政客將罪犯塗抹「民主人權鬥士」 讓人認清「以港遏華」險惡用心

發言人強調，支聯會案辦理過程中，程序公開透明、公平公正，被告訴訟權利依法受到保障，再次彰顯香港法治的專業嚴謹、無可指摘。發言人提到，一些西方國家政客和媒體，竭力將危害國家安全的罪犯塗抹包裝為所謂「民主人權鬥士」，肆意污蔑詆毀香港法治，映照出該等罪犯與外部勢力的陰暗勾連，也讓世人進一步認清這些政客和媒體從未放棄搞亂香港、「以港遏華」的險惡用心。其利用反中亂港「棋子」進行政治操弄的卑劣伎倆，只能自曝其醜，注定徒勞無功。

發言人重申，堅定支持特區履行維護國家安全憲制責任，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，相信特區一定能堅持統籌發展「第一要務」和安全「頭等大事」，以持續鞏固的安全促進香港繁榮發展，確保「一國兩制」事業行穩致遠。

支聯會案判刑庭外情況。(方承恩攝)

中聯辦：法槌鏗鏘落定，不得妄圖破壞國家根本制度

中聯辦發言人表示，堅決支持特區司法機構依法對支聯會案被告作出的量刑裁決，並強烈譴責外部勢力的干預和抹黑。發言人指出，「法槌鏗鏘落定，正義如期而至」，而早前的定罪裁決表明，案件被告長期從事反中亂港活動，公然煽動推翻中國共產黨的領導，破壞國家根本制度，犯罪事實清楚，罪有應得、罰當其罪。

發言人又強調，憲法明確規定中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，香港是中國的一個地方行政區域，必須尊重和維護國家根本制度，維護憲法和基本法確定的特區憲制秩序。任何組織或個人都不得妄圖破壞國家根本制度、挑戰特區憲制秩序。

發言人續指，審理過程中，一些海外反華政客與反中亂港分子狼狽為奸、顛倒黑白，打著「人權」「自由」的幌子干涉中國內政、干預香港司法，充分暴露其偽善和「雙標」，更加坐實相關被告與外部勢力深度勾連的陰謀與本質。正如有網民所說「外部勢力越是借機叫囂，越是自證心虛」。

一國兩制實踐已進入新階段 治理效能不斷提升

發言人強調，「一國兩制」實踐已進入新階段，在香港基本法、香港國安法和《維護國家安全條例》等法律護航下，香港特區治理效能不斷提升、經濟民生持續改善、融入和服務國家發展大局的步伐全面加快、國際社會認可更加廣泛。