支聯會案｜李家超：法律不容假借民主自由偷樑換柱　傷害國家同胞

支聯會前正副主席李卓人和鄒幸彤，被裁定煽動顛覆國家政權罪成（HCCC 155/2022）。連同認罪的何俊仁，案件今日（9月11日）在西九龍法院（暫代高等法院）判刑。鄒幸彤判囚7年3個月、李卓人判囚7年，何俊仁判囚5年2個月，已解散的支聯會判罰150萬元。



行政長官李家超表示，法律從不容許任何人假借人權、民主和自由之名偷樑換柱，公然傷害自己的國家及同胞。今天的判刑顯示法庭確定被告所犯的罪行非常嚴重，必須嚴懲，以顯法治。



行政長官李家超表示，判刑顯示法庭確定被告所犯的罪行非常嚴重，必須嚴懲，以顯法治。

李家超表示，法庭早前頒下的定罪裁決理由已經明確指出，「支聯會」綱領的目標就是要推翻和破壞中國共產黨在《憲法》下的領導地位。被告透過挑起敵意和分化，企圖令香港市民對中國共產黨失去信任，從而達到破壞中華人民共和國根本制度的目的。在《香港國安法》實施之後，被告仍不臨崖勒馬，依然一意孤行，企圖以「支聯會」顛覆國家政權。

他續指，本案說明，任何人煽動顛覆國家政權、危害國家安全，最終都會被依法懲治，絕不姑息。法律從不容許任何人假借人權、民主和自由之名偷樑換柱，公然傷害自己的國家及同胞。正如法庭在裁決理由中指出，本案被告的有關罪行已超越合法行使表達意見自由的範圍，屬煽動他人以非法手段顛覆國家政權之行為。今天的判刑顯示法庭確定被告所犯的罪行非常嚴重，必須嚴懲，以顯法治。

特區政府發言人強調，特區政府有責任維護國家安全，會堅決打擊危害國家安全的行為和活動。（資料圖片）

憲法下推翻共產黨領導地位 等同於國安法第22條

特區政府發言人則表示，《中華人民共和國憲法》是國家的根本大法。《憲法》和《基本法》共同確立了香港特別行政區的憲制秩序。《憲法》中有關憲制秩序、國家主權、統一和領土完整等基本和核心的部分，必須適用於香港特區，而我國憲制秩序最核心的內容就是確立了中國共產黨的執政地位。中國共產黨領導是《憲法》所確立的中華人民共和國的根本制度的核心部分。《憲法》第一條明文禁止任何組織或個人破壞社會主義制度。而《香港國安法》第22條明確禁止組織、策劃、實施或參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段，推翻或破壞《憲法》所確立的中華人民共和國的根本制度，以及推翻中華人民共和國的中央政權機關，旨在顛覆國家政權的行為。在《憲法》下，推翻或破壞中國共產黨的領導地位，等同於《香港國安法》第22條所指的推翻或破壞《憲法》所確立的中華人民共和國根本制度。

特區政府指外國惡意攻擊和抹黑 強調被告非政治觀點受審

發言人並指出，特區政府留意到近日美西方國家、反華組織、反華政客、境外媒體等就包括本案在內的不同案件，均作出惡意攻擊和抹黑。特區政府已多次重申，法庭亦已清楚指出本案被告並非因其政治觀點或信念受審，法庭只會單純考慮與本案相關的法律和證據，以決定控方能否把控罪證明至毫無合理疑點；所有被告均嚴格按照香港適用法律，並在《基本法》及《香港人權法案》的保障下接受公平審訊，不受任何干涉。

發言人強調，特區政府有責任維護國家安全，會堅決打擊危害國家安全的行為和活動。在這方面，特區政府會堅持有法必依、執法必嚴、違法必究，按法治原則，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

李卓人判囚7年。（黃寶瑩攝）

何俊仁判囚5年2月。（黃偉民攝）

鄒幸彤判囚7年3個月。(資料圖片)

李及鄒聞判平靜

4名被告，支聯會、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，被控一項煽動顛覆國家政權罪，何俊仁在開審前認罪，其餘3被告經審訊後被裁定罪成。

天主教榮休樞機陳日君、李卓人妻子、前支聯會常委到庭旁聽。李和鄒聞判平靜，未幾展露笑顏，李入羈留室前向旁聽席比劃十字聖號手勢，鄒則發出飛吻。

料何俊仁最快可於2028年出獄

李卓人及鄒幸彤已分別被囚禁超過1400日，兩人分別被判入獄7年及7年3個月，料李要至2029年9月才出獄，而鄒則需服刑至2030年1月，至於何俊仁，他被判的刑期最輕，只被判囚5年2月，他曾獲准保釋外出，至今被還押約1300日，料他最快可於2028年4月出獄。

支聯會案判刑庭外情況

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