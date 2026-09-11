支聯會案．判刑｜三名被告還押逾千日　何俊仁料最快2028年出獄

支聯會3名前正副主席李卓人、何俊仁及鄒幸彤於2021年9月相繼被捕，除了何俊仁曾獲保釋7個月外，一直被拘留，至今已囚禁過千日。法庭今日宣判三人分別入獄5年2月至7年3月，由於三人觸犯《國安法》，將不獲額外刑期扣減，料要服刑到2028年至2030年才獲釋。其中，刑期最短的何俊仁將在2028年4月刑滿出獄。



李卓人、鄒幸彤料2030年出獄

三名被告李卓人、何俊仁及鄒幸彤，同被控一項煽動顛覆國家政權罪，何俊仁在開審前認罪，判囚5年2月，李及鄒不認罪，分別判囚7年及7年3月。三人均在2021年9月初被捕，曾申請保釋，當中只有何曾獲准以110萬元保釋，曾有7個月未有囚禁，但他後來因違反保釋條件而被取消擔保，再度被拘禁。李及鄒另因涉及其他案件曾被判刑。扣除其他刑期，三人還押日子已超過1000日，料將於2028年4月至2030年1月獲釋。(詳看下表)

*已還押日子計至2026年9月11日。

2021年被捕案件2026年才開審

警方國安處於2021年9月拘捕三名被告，他們所涉的煽動顛覆國家政權案在2022年9月已交付高院審訊，原定2025年5月開審，惟法庭指基於「未能預見的原因」，審訊延遲大半年至2026年1月才開審。

何俊仁在開審時認罪，李卓人及鄒幸彤亦同意大部份案情，令聆訊時間大幅縮短，至今年8月已有裁決，惟由他們被捕至判刑，亦已有近5年時間。

李卓人妻子鄧燕娥今有到庭聽審，並覺李被判囚7年太重。(方承恩攝)

李卓人妻從英回港探監後曾被捕

三人還押期間，曾有其他小插曲。李卓人的妻子，前職工盟總幹事鄧燕娥從英國回港探望丈夫，2023年3月到赤柱監獄探訪後被捕，被指涉嫌勾結境外勢力危害國家安全。同月，鄧燕娥胞妹涉在警方搜屋前取走胞姐的電腦和手機，她後來承認意圖妨礙司法公正罪，2023年12月被判囚6個月。何俊仁的胞弟何俊麒亦曾被捕，但未被起訴。