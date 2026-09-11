支聯會案｜鄧炳強：有意埋下仇恨中央種子　強調非因政治觀點受審

支聯會煽動顛覆國家政權案，鄒幸彤判囚7年3個月、李卓人判囚7年；開審前已認罪的何俊仁被判5年2個月。保安局局長鄧炳強今日（11日）表示，支聯會多年來用不同幌子進行非法集會，並透過發布刊物或網上內容、接受媒體訪問或公開發言等，煽動市民抗爭，其目的是推翻中共在憲法下的領導地位。他指，有關行為已經超出合法表達自由的範圍，有意埋下仇恨共產黨及中央政府種子，須依法震懾。



保安局局長鄧炳強指，支聯會有意埋下仇恨共產黨及中央政府種子，須依法震懾。（資料圖片/湯致遠攝）

鄧炳強指，支聯會多年來用不同幌子進行非法集會，並透過發布刊物或網上內容、接受媒體訪問或公開發言等，煽動市民抗爭，其目的是推翻中共在憲法下的領導地位。他指，有關行為已經超出合法表達自由的範圍，有意埋下仇恨共產黨及中央政府種子，須依法震懾。

他又強調，近日有外部勢力惡意攻擊及抹黑法庭早前依法作出的定罪裁決。他表示，法庭多次清楚指出，本案被告並非因為他們的政治觀點或信念受審，所有被告均在基本法及香港人權法案保障下接受公平審訊，不受任何干涉，強調「冇任何一個國家嘅憲法係會容許佢嘅公民去顛覆憲法所確立嘅憲制秩序同埋國家嘅根本制度。」

就國家安全風險，他表示雖然現時表面平靜，但仍然有暗湧，有外部勢力持續抹黑香港政府，亦有潛逃外地的不法分子煽動制裁政府，本地仍有軟對抗。他指，市民要認清現實，中國共產黨領導作為國家憲制秩序最核心的內容，絕對不容許以任何形式動搖。