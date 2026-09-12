預繳消費規管、郵政改革方案　丘應樺冀明年上半年提交

為保障消費者權益，商務及經濟發展局提出，規管美容及健身服務的預繳式消費合約，建議修訂《商品說明條例》引入7日冷靜期，並於上月完成公眾諮詢。商務及經濟發展局局長丘應樺今日（9月12日）表示，美容及健身業界都非常支持引入冷靜期，亦認為7日時間足夠，當局希望在2027年上半年，將方案提交立法會審議，以盡快完成修例。



另外，商經局正研究香港郵政改革方案，丘應樺表示，不排除全面公司化等任何改革可能性，目標於2027年上半年，向行政長官提交詳細的改革研究報告及作適當跟進。



有38年歷史的舒適堡Physical健身中心9月6日起暫時全線結業，在太古康怡分店，有路經市民一窺內部情況。(資料圖片／廖雁雄攝)

丘應樺：美容及健身業界支持引入冷靜期

丘應樺今日出席電台節目表示，公眾諮詢期間收到業界和市民的不同意見，美容及健身業界都非常支持引入冷靜期，並認為7日時間足夠，可為雙方提供保障。而且7日期限參照了國際其他經濟體的慣例，屬可行做法。

會參考中位數和服務性質研究合約門檻

政府在諮詢文件中，提出3000元、8000元及1.5萬元3個合約門檻選項。他指，業界有不同看法，由於美容與健身兩個行業不同，合約金額差異大，當局會參考中位數及服務性質再作詳細研究，重申會作出平衡，會保障消費者權益，並照顧經營者困難。

問到業界會否拆單避規管，他表示，若屬於同一個服務，修訂條款內會作出規管，不過同一時間簽署不同性質合約，並不違反規定。例如同一商戶下，一張是面部美容，一張美甲合約。他表示，當局會在完成研究後，目標明年上半年向立法會提交方案，以盡快完成修例。

商務及經濟發展局局長丘應樺。（陳葦慈攝）

不排除郵政全面公司化 目標明年上半年提交改革報告

屬於商經局轄下的香港郵政連續8年錄得虧損，行政長官李家超早前表示，香港郵政運作模式存在問題，必須改革，當局將盡快研究改革方案。丘應樺表示，局方已展開詳細研究，不排除全面公司化等任何改革可能性，並承諾會盡快推進，目標於2027年上半年向行政長官提交詳細的改革研究報告及作適當跟進。