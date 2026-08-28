郵政署長｜食環前署長吳文傑9.26接替戴淑嬈　郵政改革料屬主任務

《香港01》 上周率先報道前任食物環境衞生署署長吳文傑，將接替戴淑嬈任郵政署長。政府今日（28日）公布新任郵政署長人選，一如報道吳文傑下月26日正式就任，接替展開退休前休假的戴淑嬈。公務員事務局局長楊何蓓茵指，吳文傑具備出色領導和管理才能，有信心他會在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務。



香港郵政連續8年錄得虧損，早前更須由政府資本投資基金撥款46億元予郵政署營運基金應付，行政長官李家超周三（28日）表示，香港郵政運作模式存在問題，必須改革，當局將盡快研究改革方案，料郵政改革成吳文傑上任後主力任務。



香港郵政。(資料圖片)

吳文傑。（廖雁雄攝）

楊何蓓茵：有信心吳文傑在新崗位為市民提供專業高效服務

政府今日公布，吳文傑將於下月26日出任郵政署長，接替將展開退休前休假的戴淑嬈。楊何蓓茵指，吳文傑是資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心他會在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務。

01觀點：46億元公帑難救香港郵政 存亡路口勿再「公私不分」

楊何蓓茵又表示，戴淑嬈過去38年一直盡忠職守，竭誠為市民服務，出任香港郵政署長期間，堅定領導部門提供專業優質的郵政服務，積極應對2019冠狀病毒病疫情的挑戰，亦引領部門善用科技，進一步提升服務質素及營運效率，並致力推動香港郵政提供物流服務，以回應市場環境及需求。

下月26日滿60歲戴淑嬈在在離任前夕，出招節流應處郵政署蝕足八年的情況，包括安排下月試用期結束的200多名員工不獲「轉正」，改以公務員合約條款續聘兩年，宣布新措施的署長戴淑嬈上任5年。

有官場中人讚吳文傑工作能力高，相信是合適接任人。曾與吳文傑交手的人讚他與前上司、環境及生態局局長謝展寰，同樣主動願意聽意見改善政策，在推出新猷前，帶隊諮詢持分者及議員意見，微調政策，務求「軟著陸」，而非突襲「無得傾」或官僚地「走過場」。

郵務職工會冀新署長思考更多改革方案 免影響現有員工

香港郵務職工會理事長張偉權表示，對員工而言，不論誰人任署長都一樣。不過他認為，新署長必須要與公會進一步討論「轉正」安排，強調郵政改革為必然，沒有人會不認同，但改革不能操之過急，期望新署長可思考更多方案處理郵政改革，免影響現有員工。