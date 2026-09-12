施政報告｜議員倡加碼鼓勵生育　發「子女幸福卡」享公共設施折扣

香港首份《五年規劃》及新一份《施政報告》將在下周三（16日）同日公布。有立法會議員指，期望施政報告能夠在鼓勵生育方面「加碼」，又表示教育局取消2500元的學生津貼與政府鼓勵生育的政策背道而馳，反映跨部門協調、由高層次主導人口政策的必要性；有立法會議員則建議，為擁有兩名或以上子女的家庭發放「子女幸福卡」，讓他們在使用公共設施時享有折扣。



新民黨選委界議員陳家珮。（夏家朗攝）

陳家珮冀鼓勵生育加碼 加強托兒支援等

新民黨選委界議員陳家珮今日（12日）接受電台節目訪問時表示，期望施政報告能夠在鼓勵生育「加碼」，進一步加強銀彈政策、托兒支援及生育科技應用。

她又希望，政府在首份五年規劃中，推出由司長級官員帶領的全面人口政策，宏觀規劃香港未來五年、十年甚至十五年的人口規模。她提到，教育局早前取消2500元的學生津貼，認為這與政府鼓勵生育的政策背道而馳，使中產家庭負擔加劇，反映跨部門協調、由高層次主導人口政策的必要性。

經民聯工程界議員卜國明。（資料圖片）

卜國明倡向多於兩子女家庭指供公共設施折扣

經民聯工程界議員卜國明則建議政府下調薪俸稅、擴闊稅階，並針對中產和青年夫婦推出具體財政誘因，包括提供外傭扣稅、幼兒服務扣稅，以及針對「家有初生」的小家庭首置提供額外稅務扣減。他認為可為擁有兩名或以上子女的家庭發放「子女幸福卡」，讓他們在使用公共設施時享有折扣。他又促請政府成立「中產事務委員會」，定立明確的中產人口目標，指中產在為稅務上付出多、卻難以享用社會福利「最吃力」的階層。

至於提振消費方面，卜國明認為需要從刺激經濟及創造就業入手。他建議，政府將每年基建開支增加至1500億元，並應設立「五年修復基建及重建老舊基建計劃」專項撥款，對本港已運作超過半個世紀的老舊地下管網、泵房及污水廠進行深層次檢測與維修，以穩定的職業前景推動消費循環。

社褔界議員陳文宜。（夏家朗攝）

陳文宜倡推動北上到大灣區安老 推大灣照護食標準

社褔界議員陳文宜認為，面對人口高齡化問題，照顧者往往被遺忘，政府必須加強支援。她促請當局加強推動港人北上到大灣區安老，亦要考慮如何將兩地服務進一步融合，例如在大灣區引入本港的照護食標準。長遠而言亦應要整合移居大灣區港人的數據，以便制定人口政策。