施政報告、五年規劃周三發表　李家超再戴綠領呔　加「一五」襟章

特首李家超於本周三（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內第五份《施政報告》。李家超透露當日將佩戴由香港高等教育科技學院（THEi)）師生設計的領呔、絲巾和襟章，其中襟章寫有「一五」，是代表《香港第一個五年規劃》；綠色的領呔和絲巾設計靈感則源自北部都會區的科技發展。



特首李家超於本周三（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內第五份《施政報告》。李家超透露當日將佩戴由香港高等教育科技學院（THEi)）師生設計的領呔、絲巾和襟章。（李家超 Facebook 影片截圖）

特首李家超於本周三（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內第五份《施政報告》。李家超透露當日將佩戴由香港高等教育科技學院（THEi)）師生設計的領呔、絲巾和襟章。（李家超 Facebook 影片截圖）

特首李家超於本周三（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內第五份《施政報告》。李家超透露當日將佩戴由香港高等教育科技學院（THEi)）師生設計的領呔、絲巾和襟章。（李家超 Facebook 影片截圖）

李家超去年宣讀《施政報告》時，亦有與團隊成員佩戴由 THEi 師生設計領呔和絲巾。今年除領呔和絲巾，他將戴上由師生設計、寫有「一五」的藍色襟章，李家超說，是代表《香港第一個五年規劃》，圖案以雙正方相疊為意念，寓意香港匯聚社會四面八方的資源及多元人才，全面深化高質量發展，持續鞏固並提升整體經濟實力同競爭力，在國際舞台上綻放光芒。

領呔和絲巾則為綠色，設計靈感源自北部都會區的科技發展，象徵引領香港開創國際創新科技新格局。憑藉前瞻教育佈局，廣納全球精英人才，共同構築香港獨一無二的國際人才高地；領呔上縱橫交織的科技紋路，象徵內聯外通同互聯互通，推動人才、教育與產業深度協同，驅動生生不息的智慧引擎。

李家超指出，襟章和領呔圖案一脈相承，寓意香港積極發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，在國際舞台綻放異彩。他又說非常欣賞師生們的創意，期待帶著他們對《香港第一個五年規劃》的期望，為香港邁向繁榮五年新篇章作好準備。