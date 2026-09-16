施政報告2026｜鼓勵生育11項措施懶人包即看懷孕、托兒及經濟支援

行政長官李家超今日公布施政報告2026，宣布推出11項措施鼓勵生育！措施涵蓋生育現金津貼、子女免稅額、置業印花稅減免、輔助生育服務，以及托兒和課後託管支援等。希望減輕家庭由懷孕、生育到育兒階段的經濟及照顧壓力。



施政報告鼓勵生育政策：經濟支援

經濟支援方面，政府宣布會延續2萬元新生嬰兒獎勵金三年，同時由今日起加碼支援第二胎或以後的家庭，第二名或以後出生的子女，新生嬰兒獎勵金會由2萬元增加至3萬元，同樣為期三年。

此外亦宣布提高子女免稅額，由今日起出生的第二名或以後子女，子女免稅額由14萬元增加至16萬元。而出生後首兩年的額外免稅額亦會由14萬元增加至16萬元。

住屋方面，合資格家庭如在生育前1年或後2年內購買住宅物業，可獲最多2萬元印花稅減免。另外，由下一期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數會提升至95%，減輕家庭置業負擔。

施政報告2026宣布推出11項措施鼓勵生育，希望減輕家庭由懷孕、生育到育兒階段的經濟及照顧壓力。

施政報告鼓勵生育政策：懷孕及孕期支援

懷孕及孕期支援方面，醫管局會在未來三年逐步增加體外受精服務名額，至每年1,900個，為需要的家庭提供更多生育支援。基層醫療署亦會逐步在全港各地區的康健中心和康健站，提供免費孕前、產前及產後班組服務，支援家庭由孕前到產後不同階段的需要。

此外，香港家庭計劃指導會會在今年內推出宣傳活動鼓勵健康生育。

施政報告鼓勵生育政策：托兒支援

托兒支援方面，政府會增建3所資助獨立幼兒中心，預計於2030年年底前額外提供約1,800個0至3歲兒童日間照顧名額。

另外，由2027/28學年起，「在校課後託管服務計劃」將恆常化而且不設限額。政府同時會加強學前兒童課餘託管服務的專業支援，並提供接送服務，進一步減輕在職家長的育兒壓力。