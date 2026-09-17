施政報告｜李家超驚嘆AI發展　警惕只與AI聊天退離社區釀精神問題

行政長官李家超昨日（16日）發表首份香港五年規劃及任內最後一份施政報告。他今日（17日）到立法會出席行政長官互動交流答問會。期間，提到人工智能（AI）發展快速到令大家都驚嘆，不過舉出外國有例子青年只和AI聊天，猶如退離社區，製造精神上問題。



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2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。圖為工聯會吳秋北發言。（方承恩攝）

吳秋北：AI發展迅速 關注政府如何協助打工仔應對

會上，多名議員提到AI議題。工聯會會長吳秋北稱，工聯會高度肯定五年規劃和施政報告，高興兩者都以民生為本和就業優先。他指，就業為民生之本，五年規劃和施政報告在創造就業上非常有力，而且在勞工保障及就業支援上亦有不少措施，如中高齡就業計劃等，亦有與AI相關的撥款，整個施政報告中可說是AI無處不在。他又形容AI發展迅速，關注政府可如何協助打工仔面對AI的發展。

李家超驚嘆AI發展迅速 惟擔心青年退離社區釀精神問題

李家超回應指AI發展快速到大家都驚嘆，每一個政府都大力推動AI，因有助效益、賦能，甚至可用AI制作一部非常好的電影。他指，全民也應認識AI，等於當初手機的普及程度，社會應明白AI是甚麼事，自己亦非常多用AI，雖然自己有很多能幹同事，但他們亦很忙，自己不希望他們百上加斤，不過提醒使用AI時要注意其真確性，故AI教育重要。

太注重AI，外國有例子，青年只同AI傾偈，同屋企人唔傾偈，社區退離咗，呢個好嚴重，製造精神上問題。 李家超

他又稱，有很多人一出生為數碼原住民，社會要就此建立數碼認識和道德，故政府在教育課程上以融入相關知識。他又指針對未成年的使用者，外國有青年只用AI談天，不和家人及朋友接觸，與社區疏離，因此社會要參與推動AI，讓大家適當應用。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。圖為教育界議員鄧飛（方承恩攝）

鄧飛：數字教育要有藍圖及平台

另外，教育界議員鄧飛表示，落實數字教育，政府應有藍圖及平台，令學校有標準化教學支援，否則每個學校自己做很難落實。鄧又稱，全球國家地區爭科技人才，關注香港如何承接窗口期，將人才吸納到北都大學城，特別用人是科創企業、大學機構，政府將如何吸引人才落戶香港。

香港AI人才缺乏 香港要用力去搶

李家超指，勞福局將公布人力推算結果，反映AI人才缺乏。他形容全球競爭大，香港要用力去搶。不過他相信香港有優勢、國際化、有機遇，人才會向機遇走，世界都希望和國家做好發展關係，香港既有國家及國際機遇。

他又指，政府設專項計劃引入專業技能人才，若認定與科技有關會度身訂做、有針對性。他續稱，世界千變萬化，甚至有戰爭，但香港有國家強大後盾，香港變得安全。他強調香港不論機遇、發展機遇，安全性，亦是十分能吸引人才。