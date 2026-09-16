施政報告2026｜研立法打擊AI犯罪　管深偽色情、下架潛在詐騙內容

【施政報告2026/施政報告懶人包/施政報告直播】行政長官李家超周三（16日）於立法會宣讀任內最後一份施政報告，指因應AI技術帶來的問題，政府擬立法打擊AI罪案，包括研究立法規管深偽（Deep fake）相關的色情、網騙罪案，及立法賦權下架網上潛在金融、AI詐騙內容，並就有關建議諮詢公眾。

李家超又指，為加強保護未成年人使用者，律政司成立「兒童使用社交媒體」專責小組，統籌部門檢視兒童使用社交媒體及AI的風險，研究有否需要採取立法及行政措施應對。



網上曾出現「AI李家超」及「AI馬斯克（Elon Musk）」投資騙案推銷虛假投資計劃影片幾可亂真。

李家超指，AI技術發展日新月異，是數字時代核心發展動力，在推動產業升級、便利社會生活的同時，亦帶來新問題，包括濫用AI犯罪、使用者責任、未成年人的保護、智能體（AI Agent）的管控、就業影響等。

保護未成年AI使用者 制定AI Agent安全管理指引

為實現技術向善、安全可控，政府的人工智能風險治理策略聚焦七方面行動：打擊利用AI犯罪、保護未成年使用者、建立規範AI倫理道德的治理框架、推廣應用安全、釐清產品導致意外的責任、制定AI Agent安全管理指引，以及研究廣泛使用AI所帶來的影響。有關工作將由政務司司長統籌推進，並由數字政策辦公室（數字辦）設立AI專員協助各政策局進行。

擬立法賦權下架網上潛在金融詐騙內容 推動電訊等加強偵測

為打擊利用AI犯罪，李家超指政府會研究立法規管深偽相關罪案。法律改革委員會的電腦網絡罪行小組委員會正循「借助電腦網絡的罪行」檢視現有法律，會適時就包括如何應對以深偽技術製作色情影像，以及進行網絡詐騙及欺詐，徵詢公眾意見。政府會因應法律改革委員會的建議，研究制訂相關法律。

另外，政府擬立法賦權下架網上潛在金融詐騙內容（包括AI詐騙），財庫局會就優化法律框架，推動科技與電訊等行業加強偵測和刪除涉及詐騙（包括濫用AI生成）的內容，於今年內進行公眾諮詢。

行政長官李家超9月16日今日發表香港首份五年規劃。（夏家朗攝）

李家超亦指要加強保護未成年人使用者，教育局會在《價值觀教育課程架構》（2026）下，支援學校教導學生以正確的價值觀和態度善用和慎用AI工具與資源。於律政司領導的工作組轄下成立「兒童使用社交媒體」專責小組，統籌相關政策局╱部門檢視兒童使用社交媒體（包括AI互動）的風險，以及有否需要採取更具針對性的應對方法，包括立法及行政措施。