施政報告2026｜研立法打擊AI犯罪　管深偽色情、下架潛在詐騙內容

撰文：李穎霖
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【施政報告2026/施政報告懶人包/施政報告直播】行政長官李家超周三（16日）於立法會宣讀任內最後一份施政報告，指因應AI技術帶來的問題，政府擬立法打擊AI罪案，包括研究立法規管深偽（Deep fake）相關的色情、網騙罪案，及立法賦權下架網上潛在金融、AI詐騙內容，並就有關建議諮詢公眾。
李家超又指，為加強保護未成年人使用者，律政司成立「兒童使用社交媒體」專責小組，統籌部門檢視兒童使用社交媒體及AI的風險，研究有否需要採取立法及行政措施應對。

網上曾出現「AI李家超」及「AI馬斯克（Elon Musk）」投資騙案推銷虛假投資計劃影片幾可亂真。

李家超指，AI技術發展日新月異，是數字時代核心發展動力，在推動產業升級、便利社會生活的同時，亦帶來新問題，包括濫用AI犯罪、使用者責任、未成年人的保護、智能體（AI Agent）的管控、就業影響等。

保護未成年AI使用者　制定AI Agent安全管理指引

為實現技術向善、安全可控，政府的人工智能風險治理策略聚焦七方面行動：打擊利用AI犯罪、保護未成年使用者、建立規範AI倫理道德的治理框架、推廣應用安全、釐清產品導致意外的責任、制定AI Agent安全管理指引，以及研究廣泛使用AI所帶來的影響。有關工作將由政務司司長統籌推進，並由數字政策辦公室（數字辦）設立AI專員協助各政策局進行。

擬立法賦權下架網上潛在金融詐騙內容　推動電訊等加強偵測

為打擊利用AI犯罪，李家超指政府會研究立法規管深偽相關罪案。法律改革委員會的電腦網絡罪行小組委員會正循「借助電腦網絡的罪行」檢視現有法律，會適時就包括如何應對以深偽技術製作色情影像，以及進行網絡詐騙及欺詐，徵詢公眾意見。政府會因應法律改革委員會的建議，研究制訂相關法律。

另外，政府擬立法賦權下架網上潛在金融詐騙內容（包括AI詐騙），財庫局會就優化法律框架，推動科技與電訊等行業加強偵測和刪除涉及詐騙（包括濫用AI生成）的內容，於今年內進行公眾諮詢。

行政長官李家超9月16日今日發表香港首份五年規劃。（夏家朗攝）

李家超亦指要加強保護未成年人使用者，教育局會在《價值觀教育課程架構》（2026）下，支援學校教導學生以正確的價值觀和態度善用和慎用AI工具與資源。於律政司領導的工作組轄下成立「兒童使用社交媒體」專責小組，統籌相關政策局╱部門檢視兒童使用社交媒體（包括AI互動）的風險，以及有否需要採取更具針對性的應對方法，包括立法及行政措施。

行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(方承恩攝)
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