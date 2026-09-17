施政報告｜李家超回應「行外人管行內人」質疑　以船長為喻談管理

【施政報告／施政報告2026／首份五年規劃／五年規劃】行政長官李家超昨日（16日）發表首份《五年規劃》及最新一份《施政報告》後，今日（17日）到立法會出席行政長官互動交流答問會，接受16名議員質詢。



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會上，李家超率先發言。他指，今年為國家十五五開局之年 ，亦是香港邁入由治及興的關鍵之年，首個五年規劃出台標誌香港發展邁入更宏觀策略謀劃，以改革開新篇的公共治理階段，五年規劃主動對接十五五規劃，充分發展香港擁國家及國際機遇雙重疊加的獨特優勢。

他提到，26年施政報告為實踐五年規劃的年度行動方案，主題為「以長遠謀全局 以改革開新篇 促發展創機遇 惠民生向未來」，五年規劃是香港未來五年經濟與社會發展的藍圖；具有前瞻性、策略性及方向性的指導作用，施政報告則是五年規劃的年度行動方案；兩者關係密切且一脈相承。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（方承恩攝）

香港第一個五年規劃共設105個指標，包含第一篇的 22 個主要指標、各專欄的 57 個工作指標，以及各章節內文的 26 個工作指標。2026年施政報告則有共284個指標，涉及83個範疇，具體落實五年規劃的方向與要求。他提到，在加快發展北都方面，五年規劃主要指標指北都熟地五年完成量為900公頃，而施政報告則訂下 26/27 及 27/28 年度，合共提供不少於 200 公頃熟地的目標。

他指民生專章，篇幅最長，達到1.8萬字的一章，施政最終目的是改善民生，需要資源，推動經濟產業化。他指香港五年規劃為眾志城城的藍圖，屬於香港，更屬於每一位市民，相信只要沿感謝支持。

2026年9月17日，民建聯陳克勤在立法會「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」發言。（立法會）

陳克勤：5年過後民生、教育、就業會否比現在更好？

民建聯主席陳克勤歡迎發表首份五年規劃，體現一國兩制重要厘程碑，科學務實地前瞻布局，見到政府擔當精神，見到核心理念以民為本，與民建聯很一致，發展最重要令市民覺得生活過得好，分享到發展成果，讓市民住得闊、子女讀好學校、老人有好照顧，見到行政長官於五年規劃有謀劃。但5年過後，民生、教育、就業等會否比現在更好，市民幸福感、獲得感會否有大幅提升?

李家超回應說，施政最終目標令市民生活得更好，以民為本是首要，開場發言已說希望市民生活好，經濟發展是其中手段，5年後香港會達成的，五年規劃已寫，包括經濟發展有新突破，北都加促發展，民生改善，融入國家發展，5年間要共同努力，經過5份施政報告落實，確保執行上做到。他指行政長官述職時，要交代5年規劃的落實情况，不論任何一個行政長官都要做。不但屬於政府或個人的5年規劃，是所有人的5年規劃，行政長官是當家人，負責人。

2026年9月17日，自由黨邵家輝在立法會「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」發言。（立法會）

邵家輝憶警察治港質疑

自由黨邵家輝指，李家超剛當選時，有朋友說警察體系如何管香港，外行人管內行人， 而他就有其他看法：固有經歷可能會令人做不到某些事，反而外面來的人以另一角度看事情，可以改革打破固有的藩籬。例如今屆政府推動公務員改革，又以簡樸房和簡約公屋解決房屋問題，帶領香港在北部都會區、大學城、金融發展及搶人才等方面開拓新方向；以前大家還在思考如何找到土地，「明日大嶼」應否填海進行，現在北都已經在進行。他指在最混沌時間，見到特首的帶領，打破很多過去很難打破的問題，感謝特首與團體日以繼夜的努力。他詢問如何配合國家發展的同時繼續保持香港獨有特色，以及立法會議員如何更好配合十五五規劃？

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。圖為自由黨議員邵家輝發言。（方承恩攝）

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（方承恩攝）

李家超稱著重管理：唔希望有局長唔叻過我

李家超說，感謝邵家輝發表感受。他指，建立團隊要令其發揮 ，領導人就如船長，不一定要懂得發電報或煮飯，看海事圖未必及得上海事專業，但最重要是建立團隊，懂得管理，有謀劃、有方向 ，令每個人聽到方向且認同，一同努力。他說，屬下有15個局，希望每個局長叻過他，做得好，便會令他們發揮得更好，不會比較對方作為局長的專業，有如會令人彈琴彈得最好、拉小提琴拉得最好，感謝議員、市民意見。

唔希望有局長唔叻過我，一定要自己領域最叻嗰個，我搵唔到嗰個人我會繼續搵，我會令佢發揮得更好，我唔係將佢專業同我比較。 李家超

他說，立法會議員不止是愛國者治港的一員，也甚有影響力，提起首次與議員見面時說議員要引導民意，議員最熟政策，永遠有立心不良的人，任何地方也有，議員責任重大，可創造價值很大，議員與特首崗位不一，但目標一致，發揮應有影響力，提出應有意見，互相配合，互相制衡。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（方承恩攝）

1000萬撐同鄉社團活動議員籲考慮通脹 李家超：盡量幫

「同鄉文化推廣計劃」自2024年推出以來，每年提供1,000萬元資助以舉辦推廣家鄉文化活動，至今同鄉社團已申辦超過100項活動。《施政報告》提到政府會由2027-28財政年度起，繼續每年預留1,000萬元，支持同鄉社團舉辦更多活動，尤其加強青年對家鄉的認識及歸屬感。

2026年9月17日，選委界立法會議員文頴怡在立法會「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」發言。（立法會）

本身是香港廣西社團總會會長的選委界立法會議員文頴怡感謝李家超將同鄉文化推廣計劃恒常化，形容過去三年這計劃大受歡迎，成功促使很多同鄉社團籌辦宣傳推廣家鄉文化的活動。她就計劃資助金額方面，問特首可否設定期檢討機制，包括考慮物價增長；另外，物色場地上有困難，問及可否提供措施協助更好找到舉辦場地。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（方承恩攝）

李家超表示，重視同鄉文化，因為是中華文化的重要要素，認識自己的根、家鄉，才會認識國家，視同鄉社團是愛國愛港以及推動香港發展的共同力量，故自己既支持同鄉社團舉辦活動，更加期望每位在香港盡量發揮自身力量。他說政府資源有限，在每一個領域都會作資源分配，目的是說明政府的方向、鼓勵做甚麼，「如果我哋熱愛我哋地方，我哋應該考慮點樣為佢貢獻服務」，形容抱這心態將會有「1+N」的力量，即政府加上無窮無盡力量。故此，他指會很鼓勵同鄉社團舉辦活動，亦會盡量幫手，但每人發揮自己力量更重要。

2026年9月17日，民建聯立法會議員陳勇在立法會「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」發言。（立法會）

陳勇倡政府每周更新落實KPI進展

本身是新界社團聯會會長的民建聯立法會議員陳勇表示，《施政報告》與香港五年規劃用上綠色和藍色封面，有如藍天碧海、綠水清山，感前景無限、很鼓舞。他說，打好地基之後大家關注如何有更好落實藍圖、路線圖的機制，「最好每個星期睇到每層進展」，方令大家更支持。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（方承恩攝）

李家超：你哋都係龍舟推手

李家超表示落實五年規劃、施政報告是第一個行動綱領，五年規劃有很多指標，確保政府做應做的事，如再細化指標是不止284個，但重點不是數目，而是執行與達成。他引述有句話很好：「任何一個制度，佢如何的好，在乎執行的人如何把它執行好」，即是五年規劃即使寫出來後大家認同是目標，要落實政府284個工作指標，在座議員可以幫手，也可以定自己指標，包括金融、航運範疇，形容「你哋都係龍舟推手」，議員在自己領域共同努力，以易明的語言向社會推動講解。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。圖為九龍西議員梁文廣發言。（方承恩攝）

5%首期買居屋擴至非新生嬰家庭？李家超沒落閘：考慮財政承擔

九龍西議員梁文廣指，五年規劃及施政報告展現李家超和其帶領的團隊有心有力。他在地區前線聽到有不少申請白表居屋的夾心家庭，小朋友已過初生階段，惟小朋友在初生的階段亦需穩定居住環境。而且對不少單身或準備結婚的年輕人而言，有穩定居所亦是其中考慮，問到會否將9成半按揭安排逐步拓展至其他白表或財政支援措施，使不同政策結合鼓勵生育措施，不單停留在初生一刻。

李家超回應說，大家關注房屋問題，他上任之初已覺急切，政府大力建屋、推出簡約公屋等，在北都利用土地增供應，這四年間，五年房屋供應量已升70%，相信可一直進步，未來5年房屋量來計，一年有35,000個房屋可提供。李續說，為鼓勵生育，提出針對性政策措施，一個是兜底、一個是激勵，特別需要幫就會兜底，生育是人生大事，對於生育政策可否引伸其他政策，政府最大考慮一直是如何分配資源，如何運用資源是政府極大責任，如果某措施延伸至很大範圍，財政能否持續，很大考慮，所以有些措施是一次性、針對性，如疫情時滿水大灌。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。圖為社福界陳文宜發言。（方承恩攝）

社褔界議員陳文宜感謝在五年規劃或施政報告，將民生福祉及社福規劃納入格局，精神健康、樂齡、安老等。支持科技賦能，3億成立AI實驗室，可減前線負擔；問及數據平台與非政府機構，可識別高風險人士，很期望納入更多公共機構數據。

李又說，社福必須要做，社會有弱勢，能力弱要幫扶是很應該，每個人受關心，是溫柔社會，但社福資源要用得其所，佔政府開支有16至18%，以局的比例而言，每個政策局6至7%，但勞福或花於社福的資源相當於約2.5個政策局資源，其他政策局分配少，但認為都是必須的，但一日花3至4億元用於社福，如何用得其所很重要。社福幫助的社群很多，福利不一樣，一刀切不是最好，要針對每個需要，用AI設計針對性方案，令每日花的3至4億元運用得更好，形容「錢要洗，令1蚊回報3蚊、6蚊、10蚊」，希望各方有心人提供相關資料給政府。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。圖為工聯會吳秋北發言。（方承恩攝）

李家超驚嘆AI發展惟擔心：青年同AI傾偈退離社區釀精神問題

工聯會會長吳秋北稱，工聯會高度肯定五年規劃和施政報告，高興兩者都以民生為本和就業優先。他指，就業為民生之本，五年規劃和施政報告在創造就業上非常有力，而且在勞工保障及就業支援上亦有不少措施，如中高齡就業計劃等，亦有與AI相關的撥款，整個施政報告中可說是AI無處不在。他又形容AI發展迅速，政府可如何協助打工仔面對AI的發展。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。圖為教育界議員鄧飛（方承恩攝）

教育界議員鄧飛表示，落實數字教育，政府應有藍圖及平台，令學校有標準化教學支援，否則每個學校自己做很難落實。鄧說，全球國家地區爭科技人才，關注香港如何承接窗口期，將人才吸納到北都大學城，特別用人是科創企業、大學機構，政府將如何吸引人才落戶香港。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（方承恩攝）

李家超回應指AI發展快速到大家都驚嘆，每一個政府都大力推動AI，因有助效益、賦能，甚至可用AI制作一部非常好的電影。他指全民也應認識AI，等於當初手機的普及程度，社會應明白AI是甚麼事，自己亦非常多用AI，雖然自己有很多能幹同事，但他們亦很忙，自己不希望他們百上加斤，不過提醒使用AI時要注意其真確性，故AI教育重要。

他又稱，有很多人一出生為數碼原住民，社會要就此建立數碼認識和道德，故政府在教育上以融入相關知識。他又指針對未成年的使用者，有青年只用AI談天，不和家人及朋友接觸，與社區疏離。

太注重AI，外國有例子，青年只同AI傾偈，同屋企人唔傾偈，社區退離咗，呢個好嚴重，製造精神上問題。 李家超

他續指，勞福局將公布人力推算結果，會反映AI方面的人才缺乏。他形容全球競爭大，香港要用力去搶。不過他相信香港有優勢、國際化、有機遇，人才會向機遇走，世界都希望和國家做好發展關係，香港既有國家及國際機遇。

他又指，政府設專項計劃引入專業技能人才，若認定與科技有關會度身訂做、有針對性。他續稱，世界千變萬化，甚至有戰爭，但香港有國家強大後盾，香港變得安全。他強調香港不論機遇、發展機遇，安全性，亦是十分能吸引人才。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（方承恩攝）

會否在半官方機構設實習崗位？

民建聯議員周浩鼎指，五年規劃全面且指明方向，當中對青年人實習很重要，是「大手筆」，留意到聯通國際有不少著墨，安排青年到聯合國實習月。周關注外地學生想來港實習，如早前有8名法國大學生在機管局實習，引述學生指香港半官方機構對他們有吸引力，政府未來會否在半官方機構設實習崗位。

李家超認同青年發展及交流重要，政府推出青年交流及實習計劃，是因為在諮詢期間聽到相關意見，政府亦馬上想辦法，亦感謝諮詢期間商界表現得非常有心。他提到行政主導有其好處，令其可以經常想如何組織及凝聚力量，因此在諮詢期間自己聽意見，亦提出希望組織力量，感激僱主代表及商界代表配合。他指政府和商界共同努力，各出一部分資源。他又強調並不是單靠三萬個職業及實習，企業一向作出大量招聘，惟今次是額外希望可補足到，亦表示社會凝聚力量。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（方承恩攝）

至於交流方面，他指政府在年青人交流投放不少資源，特別是到聯合國或其他國際組織，政府鼓勵外地人士與青年交流，但在資源有限我們主要聚焦本地青年，例如大學有交換生，政府亦有一帶一路獎學金。他指留學香港為好的品牌，加上有部分地方對一些學生不公平，令香港更吸引。

保險界議員陳沛良指歡迎、支持香港五年規劃及施政報告，內有很多產業發展方向，為保險業向高端風險管理提供升級轉型契機，國際急劇轉變，保險業高端風險管理角色重要。他說，保險業現有兩短板，在特殊風險專項承保不足、人才也稀缺，希望政府未來在政策上協助業界強化兩方面。

李家超指保監局大力拆牆鬆綁，陳沛良有任何意見都願意聽。他又表示，國家不少企業規模大可以自保，當局正探討如何可以將相關業務帶至香港，這為最有可能性做到空間擴闊，承保力擴闊。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（方承恩攝）

梁美芬倡爭取香港做聯合國分部

李家超：香港人才輩出 在座各位有資歷發揮

經民聯選委界議員梁美芬指，五年規劃「總綱圖」與施政報告的「施工圖」令人滿意，當中施政報告提到國際調解學院、太空經濟等。她說香港行普通法，是法治品牌，公開判決很重要，高興成立國際商事法庭，形容吸引人才到港的服務更是「Bingo」。她建議再下一城，香港應爭取做聯合國分部，令人才可去世衛、世界貿易組織工作。

李家超反問梁美芬，如果對方是特首，會怎樣主動做這件事，形容自己做了很多，想聽梁美芬意見，再思考有沒有漏招。李說，國際調解院落戶香港，多謝國家及很多同事做很多工作。他指，香港人才輩出，會努力爭取，「香港人才輩出，在座各位有資歷去發揮，如果我第日去同你見面，請你擔當崗位，希望你都接受，抱貢獻精神去做。」

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（方承恩攝）

何敬康倡惠澳政策拓展至惠港政策

新民黨選委界議員何敬康指，新民黨支持首份五年規劃及施政報告，樂見大灣區有不少內容。他指，鼓勵業界參與橫琴粵澳深度合作區建設，把握琴澳一體化機遇，加強港澳協作，而自己過往亦建議香港與澳門商討，為深度合作區推出專屬香港合作計劃，使港可五年規劃參與建設，問到會否爭取深度合作區推行的惠澳政策拓展至惠港政策。

李家超說，4個合作平台帶來強大機遇，香港要做好4個平台角色，如河套會成功到世界級別，一河兩岸人流、物流、資金流保障，肯定發揮到優勢，世界上找不到一個地方發揮到這麼強優勢，吸引很多藥廠進駐河套。

他指港澳和澳門情同手足，要互相合作配合，自己和岑浩輝亦經常有交流，香港澳門應互相配合，文體旅互助合作空間無限，但在國家層面則要按特區特色，推出政策優惠兩個特區，要按照每一個地區特性。他指，惠澳政策為澳而設，倘適合香港，當然會考慮在港實行，舉例香港一簽多行，增加訪港旅客，香港與澳門也有，按每個地方機遇需要，中央願意聽兩特區首長，希望兩特區都成功，保證若認為香港有特別領域中央能提供協助，一定大力爭取。

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樓家強關注增設AI城市治理試點

G19選委界議員樓家強指，五年規劃與施政報告長遠布局發展，當中有很多建議來自G19，如AI城市治理等，面對地緣政治、天氣，香港要有應急能力，關注以香港仔作AI城市大腦試點，未來會否增設其他試點。

李又說，以往去內地城市見到AI用途，包括可做超前預測，例如知道山泥傾瀉風險。至於下一個試點在哪，他期望先總結經驗。如預測水浸預早部署、重大災難或旅遊熱點全港如何管理，希望可一體化檢視。 例如黃金周每個熱點有多少旅客，可能半小時後要排隊，可先發布資訊提醒，要綜合考慮、具預測性，也有應急預案，將以往應急預案放入去，他覺得對城市管理很大幫助，可以很早就叫大家小心，提醒某些情况可能出現，將來可以預警，也有很多預案做到。

林筱魯倡打通部門數據解決私隱問題

選委界議員林筱魯亦關注AI城市大腦，指面對城市管理系統老化，全球氣温突變的情況，形容從城市管理角度而言為「城市核彈」。不過，他認為倘有城市大腦，但若然不夠數據亦沒有用，過去若要把部門數據打通，涉及私隱問題，縱有部門希望打通，但與私隱專員公署逐項商討亦廢時廢力。他期望，施政報告執行架構，能協助處理上述問題。他又指現時數據不但能支持城市治理，亦可推動產業發展，期望有局統籌數據，只要不涉私人企業的敏感資料，相信對數字經濟發展有大作用。

李表示，AI大腦會放很多政府部門資料，不涉個人私隱，這個分析已相當重要，例如公共交通，做的事均符合個人私隱，整合目前分散的系統，但不同部門也正在思考如何綜合數據，除首長主動提供數據，有些主事同事了解情况也可主動提供，由部門決定，相信若有AI城市大腦，不論上而下、下而上提供更多數據，都符合私隱。李又說，過程中人員也要學習預警、預案、應急、應對，全政府動員方面特首也是大腦一部分。

經民聯議員黃永威表示，施政報告的中小企融資政策、人工智能，數據轉型支援計劃正正回應中小企對政府訴求，不過AI涉及長遠方案，希望政府參考如上海、北京般向AI產業提供20、30%補貼，有更長遠保障。李家超說資源有限，要視乎實際情况，盡力而為，這次增加是增項，沒取代之前措施，其他領域優化會再聽其他意見。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（立法會）

工聯會勞工界議員林偉江指，不少工人指面對行業轉型、AI替代、輸入勞工等方面有憂慮。他提到施政報告中提到會緊密監察就業情況，有需要會將更多行業納入第二級審批，問到政府會否就審批安排定出基準，例如達至某個失業率便會暫停、凍結輸入。

李家超說本地勞工就業優先一定是香港100%的政策，但就業首要有企業，讓它能營運下去，過程要確保是聘用不到人才可輸入勞工。他以建造業行業計劃配額為例，行內有不同工種，不缺人的已不批，如紮鐵、釘板，但消防、冷氣技工仍缺，仍可輸入，故在補充勞工計劃下，最重要是確保僱主無法請人，兩級審批下也不少收緊，如設實體本地招聘會，亦已制裁很多不守規矩的僱主，會再研究延長本地招聘時間，但要明白不是要令有需要的人受影響。李強調，容許輸入勞工除要確保機構能營運，也要確保本地工人有其崗位。整體人力推算方面很快會有研究報告公布。

李家超總結發言時感謝議員的發問，指自己上任以來積極推動發展和改革，政府積極解決多項老大難問題，如制定簡樸房條例，規管網約車，北都由一紙藍圖到落地，完成23條立法。他指有市民問他既然四年已不斷進步為何還要五年規劃，他指五年規劃可令香港進步得更多，發展空間會由香港幅射到全國，接通國際。

行政長官李家超今日（16日）率領一眾問責官員舉行《施政報告》及首份五年規劃記者會。(左起）律政司司長林定國、政務司司長陳國基、李家超、財政司司長陳茂波和政制及內地事務局局長謝小華。（方承恩攝）

《五年規劃》與今年《施政報告》合共逾十萬字，李家超昨日花了約3小時宣讀要點，他在隨後的記者上指出，五年規劃是未來五年的施政方向，要落實五年規劃，要通過五份施政報告，包括一些方向性及策略性要求，第一份是今年的施政報告，之後會由每年的施政報告落實。

要落實五年規劃，會通過5份行政長官的施政報告，大家都看到，首先是我今年的施政報告（停頓幾秒），接着會由每年的施政報告落實。總體來説，5份施政報告落實五年規劃的要求，包括方向性及策略性，每年都會定下不同的工作目標。 行政長官李家超

至於如何保證政府落實五年規劃？李家超重申，五年規劃訂明策略及方向，並透過年度施政報告落實，然後由財政預算案提供支持，行政長官將於每年述職時向國家主席及中央政府報告，並作出改善建議。李家超認為，述職就是確保行政長官一直向前推進，「有乜嘢做唔到或有咩理由調動，我都要作出匯報」，還要提出提議以落實五年規劃。

▼ 香港第一個五年規劃重點▼



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行政長官李家超9月16日發表首份《五年規劃》及最新一份《施政報告》後，下午3時半舉行記者會解讀政策。（梁鵬威攝）