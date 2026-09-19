董建華喪禮直播｜香港殯儀館設靈　前特首林鄭月娥曾蔭權到場致祭

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華，於本月8日離世，享年89歲。喪禮將採用「國葬」規格，儀式於北角香港殯儀館福海堂進行，今日（9月19日）下午3時設靈，明日（9月20日）上午9時舉行公祭大殮，隨即出殯。一眾政商界名人及港府高官將到場致祭，並向董家致以深切慰問。



董建華遺照。（新華社）

董建華是香港1997年回歸後首任特首，於9月8日逝世，享年89歲。（資料圖片）

行政長官李家超到場致祭。(翁志偉攝)

9月19日，全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華於香港殯儀館設靈，特首李家超到場致祭。（林彥汛攝）

9月19日，全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華於香港殯儀館設靈，特首李家超到場致祭。（翁志偉攝）

【16:10】前行政長官曾蔭權伉儷到場致祭。

政務司司長陳國基到場。(翁志偉攝)

【15:58】前行政長官林鄭月娥、政務司司長陳國基到場。

【15:45】中電集團主席米高嘉道理到場。遠東發展主席兼行政總裁邱達昌則到場致祭後，離開殯儀館。

【15:40】警方表示，為方便市民弔唁，民政署在北角政府合署大堂增設臨時公眾弔唁點。

前食物及衞生局局長陳肇始與前政制及內地事務局局長聶德權。(王海圖攝)

前食物及衞生局局長陳肇始與前政制及內地事務局局長聶德權。(王海圖攝)

【15:30】前食物及衞生局局長陳肇始、曾任公務員事務局局長和前政制及內地事務局局長聶德權、蘭桂坊集團主席盛智文、城大校董主席魏明德到場。

【15:20】行政長官李家超到場致祭，逗留了約5分鐘後離開，神情肅穆。

【14:30】中聯辦主任周霽、行會成員李國章、前行會成員李國寶、東亞銀行聯席行政總裁李民斌、前民政事務局長何志平到場。

【13:30】下午一時左右，香港殯儀館門外已擺滿花牌，甚至對面的球場亦放滿花牌。董建華的親友、多名政商界人士、各大機構院校，都有送上花牌，包括「亞洲糖王」郭鶴年、信和集團董事長黃志祥、鷹君主席羅嘉瑞、瑞安集團董事長羅康瑞、全國政協常委何超瓊、行會前成員的李國寶、行會前召集人陳智思、立法會前主席范徐麗泰、基本法委員會前副主任譚慧珠、中美交流基金會、復旦大學等。而董建華母校利物浦大學（University of Liverpool）都有送上花牌。

中央成立治喪委員會，主任為中共中央政治局委員、中央組織部部長、全國政協第一副主席石泰峰。委員會四位副主任包括另一全國政協副主席兼秘書長王東峰；中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍；另一全國政協副主席、前特首梁振英；及現任特首李家超。石泰峰預料將代表中央政府來港出席喪禮。

董建華先生治喪委員會9月16日在報章刊登全版廣告。

董建華屬副國家級領導人，因此喪禮將與之前兩位全國政協副主席——2000年逝世的安子介及2006年逝世的霍英東一樣，都採用「國葬」規格，靈柩蓋上國旗。訃告中形容董是「一國兩制」傑出貢獻者、著名的愛國人士、傑出的社會活動家、中國共產黨的親密朋友。

政府由周五（18日）起至周日（20日）一連三日，在全港三處設弔唁處供公眾悼念，分別設於銅鑼灣摩頓臺活動中心、啟德社區會堂及荃灣西樓角花園多用途活動室，今日開放時間為上午9時至晚上9時，周日開放時間為上午9時至中午12時。