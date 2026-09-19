董建華喪禮｜今午3時設靈　花牌陸續送抵香港殯儀館　警加強巡邏

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華，於本月8日離世，享年89歲。喪禮將採用「國葬」規格，儀式於北角香港殯儀館福海堂進行，今日（9月19日）下午3時設靈，明日（9月20日）上午9時舉行公祭大殮，隨即出殯。



早上11時，人員正忙於為靈堂佈置，各界人士送來的花圈和花牌陸續送抵，放在殯儀館外兩旁及對開球場，警方亦加強現場巡邏。



地下靈堂門口有屏風遮擋。（黃偉民攝）

香港殯儀館地下福海堂門外放有屏風，陸續有工人運來盆栽等植物，相信是用作佈置靈堂之用。記者所見，靈堂以白色為主調，包括布簾、花卉和椅套都是白色。

另外，各界陸續送來花圈和花牌，包括行政會議成員廖長江及其家屬、利豐集團執行統事馮國綸及其家屬、香港賽馬會、中華電力、養和醫院集團等等，放置在殯儀館外兩旁，與及對面馬路的球場。

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警方正在香港殯儀館外對開的渣華道和電氣道駐守，機動部隊和軍裝警員分批巡邏，每隔30米左右便有人員駐守。沒有司機在內的車輛會被拖走，對面籃球場亦封閉，暫停使用。各間傳媒在對面馬路放置工具「霸位」，以拍攝儀式的過程。

殯儀館外有車輛被拖走。（黃偉民攝）

各間傳媒在對面馬路放置工具「霸位」，以拍攝儀式的過程。（黃偉民攝）

各間傳媒在殯儀館外放置工具「霸位」，以拍攝儀式的過程。（黃偉民攝）

董建華遺照。（新華社）

董建華是香港1997年回歸後首任特首，於9月8日逝世，享年89歲。（資料圖片）

董建華先生治喪委員會9月16日在報章刊登全版廣告。

董建華屬副國家級領導人，因此喪禮將與之前兩位全國政協副主席——2000年逝世的安子介及2006年逝世的霍英東一樣，都採用「國葬」規格，靈柩蓋上國旗。訃告中形容董是「一國兩制」傑出貢獻者、著名的愛國人士、傑出的社會活動家、中國共產黨的親密朋友。

政府由周五（18日）起至周日（20日）一連三日，在全港三處設弔唁處供公眾悼念，分別設於銅鑼灣摩頓臺活動中心、啟德社區會堂及荃灣西樓角花園多用途活動室，今日開放時間為上午9時至晚上9時，周日開放時間為上午9時至中午12時。