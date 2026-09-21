董建華喪禮｜公祭悼詞全文　讚揚一生踐行「愛國是天經地義」信念

已故全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華的喪禮周日（9月20日）舉行，採用「國葬」級別規格，靈柩蓋上國旗。董建華先生治喪委員會主任委員、中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰在公祭儀式上致悼詞，回顧董建華作為「一國兩制」傑出貢獻者、著名的愛國人士、傑出的社會活動家和中國共產黨的親密朋友的一生，以及他為國家、為香港、為社會作出的重要貢獻。



新華社其後刊出悼詞《董建華先生生平》三千字全文，介紹他89年的一生，當中提到他「一生踐行『愛國是天經地義』的信念」。他在擔任香港行政長官期間，「他始終以國家及香港的根本利益為重，殫精竭慮、傾注心力」，他堅定貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，全面貫徹落實香港基本法，做了大量開創性工作。



內文提到他卸任行政長官後，面對香港社會出現的觸及「一國兩制」原則底線的事件，「他總是第一時間站出來旗幟鮮明發聲，矢志不渝維護國家主權、安全、發展利益。」他對「一國兩制」的踐行和捍衛，贏得香港各界、祖國內地及國際社會的普遍尊重和讚譽。



已故全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華遺像。

董建華先生的一生，是愛國的一生，奮鬥的一生，奉獻的一生。「香港好，國家好；國家好，香港更好」是他一生的追求，也是他把畢生精力貢獻國家、服務香港的真實寫照。 《董建華先生生平》

已故全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華公祭儀式9月20日在香港殯儀館舉行，靈柩蓋上國旗。（政府新聞處圖片）

已故全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華公祭儀式9月20日在香港殯儀館舉行，社會各界代表在靈堂致祭。（政府新聞處圖片）

中共中央政治局委員、全國政協副主席、董建華先生治喪委員會主任委員石泰峰在公祭儀式上致悼詞。（政府新聞處圖片）

已故全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華公祭儀式9月20日在香港殯儀館舉行。扶靈者護送靈柩，最前排圖左為特首李家超，圖右為全國政協副主席梁振英。（政府新聞處圖片）

▼9月20日董建華靈車駛抵哥連臣角火葬場▼

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《董建華先生生平》全文

．著名的愛國人士、中國共產黨的親密朋友

「一國兩制」傑出貢獻者，著名的愛國人士，傑出的社會活動家，中國共產黨的親密朋友，中國人民政治協商會議第十屆、十一屆、十二屆、十三屆全國委員會副主席，香港特別行政區第一任、第二任行政長官董建華先生，因病於2026年9月8日21時57分在香港逝世，享年89歲。

董建華先生祖籍浙江舟山，1937年5月出生於上海。1947年隨全家遷居香港。1954年赴英國求學，1960年畢業於英國利物浦大學，獲海事工程理學士學位，畢業後赴美國工作。1969年返港參與家族航運事業，1976年至1977年任香港船東協會主席，1979年任東方海外（國際）有限公司主席、行政總裁，金山輪船公司主席、行政總裁。

．自幼受父親董浩雲薰陶 始終把國家利益放在首位

1985年任香港特別行政區基本法諮詢委員會委員。1992年被國務院港澳事務辦公室、新華社香港分社聘為首批港事顧問。1995年任全國人大香港特別行政區籌備委員會副主任委員。1997年7月就任香港特別行政區第一任行政長官，2002年7月任香港特別行政區第二任行政長官。他是中美交流基金會創會主席，團結香港基金創會主席，香港再出發大聯盟共同總召集人。曾獲「一國兩制傑出貢獻者」國家榮譽稱號，獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章。

董建華先生是中國人民政治協商會議第八屆全國委員會委員，第十屆、十一屆、十二屆、十三屆全國委員會副主席。

董建華先生是堅定的愛國主義者，是中國共產黨的親密朋友。他生於烽火動蕩年代，自幼受父親董浩雲愛國思想薰陶，有著濃厚的家國情懷，始終把國家利益放在首位，一生踐行「愛國是天經地義的」信念。

他堅定支持國家改革開放和現代化建設。改革開放初期，他帶領家族航運企業開設內地港口到北美、歐洲的航線，為國家外貿發展提供現代化集裝箱物流支持。

．擔任行政長官期間殫精竭慮、傾注心力

香港過渡時期，他積極參與香港基本法起草諮詢、特別行政區政府籌組等工作，堅定維護國家主權、香港整體利益，為實現香港的平穩過渡和政權順利交接作出突出貢獻。在擔任香港特別行政區行政長官期間，他始終以國家及香港的根本利益為重，殫精竭慮、傾注心力。

卸任行政長官後，面對香港社會出現的觸及「一國兩制」原則底線的事件，他總是第一時間站出來旗幟鮮明發聲，矢志不渝維護國家主權、安全、發展利益。2019年香港「修例風波」發生後，他堅定支持香港特別行政區政府依法止暴制亂，嚴厲譴責外部勢力干預行徑，有理有據駁斥反中亂港分子，維護香港社會大局穩定。

2020年，他牽頭發起成立香港再出發大聯盟並擔任共同總召集人，團結香港社會各界力量，凝聚社會共識，推動香港走出困局、重新出發。他堅定支持建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，堅定支持香港國安法制定實施。全國人大就完善香港特別行政區選舉制度作出決定後，他公開發聲，表示「香港已經到了不改革不行的關鍵時刻」，完善選舉制度能夠令香港的立法會運作和特別行政區政府施政重回正軌。

．關心香港青年成長 做了大量開創性工作

他關心香港青年成長，重視加強中國歷史、中華文化和國情教育，鼓勵香港青年深入認識國家，把握國家發展機遇，在國家及香港發展中成長成才、擔當作為。幾十年來，他始終如一地堅持愛國愛港立場，堅持不懈地投身愛國愛港事業，堪稱愛國愛港楷模，受到黨和國家的高度肯定。

董建華先生是在香港實踐「一國兩制」的開拓者。他曾說，「一國兩制」是前無古人的事業，只能成功不容失敗，因為其成敗關乎香港人的根本福祉，關乎國家統一、民族振興的千秋大業。作為香港特別行政區首任行政長官，他堅定貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，全面貫徹落實香港基本法，做了大量開創性工作。

．堅決維護聯繫匯率制度和香港金融穩定

面對香港金融市場劇烈動蕩、國際投機勢力狙擊港元的嚴峻形勢，在中央政府的大力支持下，他團結帶領特別行政區政府和社會各界，沉着應對、逆境自強，堅決維護聯繫匯率制度和香港金融穩定，帶領香港度過亞洲金融危機。他推動設立香港港口發展局、航運發展局，建成啟用香港新國際機場，進一步鞏固香港在國際金融、貿易、航運等方面的優勢地位，助力香港經濟進入新一輪增長期。

他高度重視加強香港與內地的交流合作，在中央政府支持下，簽署《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》，為香港經濟覆蘇和長遠發展注入新動力。面對非典疫情衝擊，他團結帶領特別行政區政府和社會各界全力抗擊疫情、穩定經濟民生。

．推行主要官員問責制 改進政府部門辦事作風

他以香港市民的利益和福祉為依歸，推出經濟民生等領域的多項長遠計劃，推行實施母語教學等多項教育改革政策，推動實施強制性公積金制度，縮短公屋輪候時間，提高長者綜合援助金額，為亞洲金融危機後面臨困境的中小企業推出一攬子紓困政策。他推動特別行政區政府架構改革，推行主要官員問責制，改進政府部門辦事作風，提高工作效率，提升公務員在香港市民心中的形象。

他對「一國兩制」的踐行和捍衛，贏得香港各界、祖國內地及國際社會的普遍尊重和讚譽。擔任全國政協副主席後，他以寬廣的胸懷支持其後歷任行政長官和歷屆特別行政區政府的工作，為國家發展和「一國兩制」事業繼續貢獻力量。隨着香港從由亂到治走向由治及興的新階段，他支持特別行政區政府依法施政，一如既往關心香港長遠發展，為「一國兩制」在香港行穩致遠作出新的貢獻，深受廣大香港市民的讚揚和尊敬。

．廣泛宣傳我國改革開放和現代化建設的偉大成就

董建華先生是傑出的社會活動家。他長期擔任全國政協副主席，熱心人民政協工作，積極履職盡責，認真參與國家大政方針和重要事務的協商，圍繞國家發展、粵港澳大灣區建設等重大課題積極建言獻策，為推動香港地區全國政協委員參政議政做了大量工作，充分發揮港澳代表人士橋樑紐帶作用。

他廣交海內外朋友，利用自己的特殊身份和影響，廣泛宣傳我國改革開放和現代化建設的偉大成就，積極介紹香港「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的成功實踐，為促進我國同世界其他國家友好往來、增進互信貢獻力量。他創辦中美交流基金會，大力推動中美政界、商界、學術界等開展交流對話，並與全球60餘家機構團體合作，舉辦「香港中美論壇」等千餘場民間對話，為促進中美兩國人民相互了解、推動中美關係穩定發展作出積極努力。

他創辦團結香港基金，廣泛團結香港社會各界，圍繞土地房屋、經濟發展等現實問題開展研究，為特別行政區政府提供對策參考；通過舉辦創科博覽、組織「香港創業青年內地行」等項目，推動加強同內地的交流合作，為促進香港更好融入和服務國家發展大局發揮積極作用。

董建華先生是香港知名實業家。20世紀80年代，他繼承家業，接手家族航運企業東方海外（國際）有限公司。面對國際航運市場持續低迷、企業債務負擔沉重等困局，他迎難而上、銳意革新，歷經多年實現扭虧為盈。他立足香港國際化平台優勢，提升企業現代化治理水平，帶領公司重新躋身國際重要航運企業行列。

他任香港船東協會主席期間，代表香港航運界反映訴求，維護航運企業權益，助力香港國際航運中心建設，得到業界認可。他當選香港管理專業協會主席後，積極推廣現代企業管理理念，搭建跨行業交流平台，推動工商管理人才培養，為推動香港經濟發展作出積極貢獻，受到香港工商界人士的廣泛好評。

一生追求「香港好，國家好；國家好，香港更好」

董建華先生的一生，是愛國的一生，奮鬥的一生，奉獻的一生。「香港好，國家好；國家好，香港更好」是他一生的追求，也是他把畢生精力貢獻國家、服務香港的真實寫照。他愛國至誠、愛港至深、胸懷大局、立場堅定，是「一國兩制」偉大事業的實踐者和貢獻者；他直面考驗、迎難而上、沉穩堅韌、負重前行，是香港同胞自強不息、奮勇拼搏精神的鮮明詮釋；他恪盡職守、心繫民生、團結社會、凝聚共識，是造福市民、服務社會的楷模；他為人謙厚、低調務實、胸襟寬廣、淡泊名利，高尚品格令人敬仰。他的愛國情懷、擔當精神和赤誠品格，永遠值得人們尊敬和懷念。

（分題為編輯加入）