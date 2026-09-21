鄧炳強談國安形容軟對抗最惡毒：撈啲無關嘅嘢、煽動嘅嘢令到你信

保安局局長鄧炳強今日（21日）出席電台節目，談及香港國安風險，稱現時比2019年反修例事件期間平穩，但認為現時仍有人找機會打「擦邊球」。他又形容，不同的國安風險中，「最惡毒」是軟對抗。



被問到宏福苑大火有否軟對抗成份，他稱當時有許多指控政府不實傳言，目的是要分化社會，煽動市民憎恨政府。對於有上樓收拾居民在單位貼「我愛宏福」字句，他未正面回應是否屬軟對抗，僅指「咩叫軟對抗呢？就係撈啲好似無嘢（無關的事情）咁樣、撈啲煽動嘅嘢，令到你信啊嘛」。



保安局局長鄧炳強。（資料圖片／湯致遠攝）

鄧炳強指每日有人找機會打擦邊球 稱政府裝鏡頭是為監察市民屬貶義

鄧炳強今日出席商台節目《在晴朗的一天出發》，被問到有關國安風險。他形容難用評分界定風險程度，僅指相對2019年「港版顏色革命」期間平穩了好多。他提到「暗湧」仍在，現時仍每日都有人找機會打「擦邊球」，例如以政府裝鏡頭是為了監察市民的貶義詞煽動市民。他強調政府「好願意接受批評」，「但如果你目的係煽動對政府、對於中央政府嘅不信任，咁就要小心」。

四大國安風險軟對抗最惡毒 鄧炳強：邪惡得嚟你未必知佢係邪惡

他又提到四大國安風險包括抹黑制裁、本土恐怖活動、潛逃海外者搞「港獨」，以及軟對抗，「最惡毒」是後者，稱前三種風險十分明顯，但軟對抗「邪惡地方係邪惡得嚟，你未必知佢係邪惡，有時你重以為佢係好人」。

被問到宏福苑大火中，有否軟對抗的成份，他稱當時有許多指控政府的不實傳言，例如政府收回單後會賣予發展商、有防暴警對抗災民、消防抗火衣不足、無食物等，目的是要分化社會，煽動市民憎恨政府。

居民在窗外舉起「我愛宏福」的字條。（資料圖片／黃學潤攝）

大火後初期，有市民自發在附近廣福邨平台派物資。（資料圖片／黃學潤攝）

大火後初期，有市民自發在附近廣福邨平台派物資，被問到如何分辨是否涉及軟對抗，鄧炳強指當時有人「好似以前黏晒啲紙出嚟，全部都係話政府唔好、政府錯、政府害死人，你見呢啲苗頭出晒嚟」。

未正面回應宏福苑居民在單位貼「我愛宏福」字句是否屬軟對抗

對於有上樓收拾居民在單位貼「我愛宏福」字句，他未正面回應是否屬軟對抗，僅指「咩叫軟對抗呢？就係撈啲好似無嘢（無關的事情）咁樣、撈啲煽動嘅嘢，令到你信啊嘛」。

被問到如何處理無違法的軟對抗，他稱要留意「立心」，政府亦有責任向社會說出真相，又重提自己是「反駁隊隊長」，稱每個官員，甚至社會上任何一個人，都是「反駁隊的成員」。