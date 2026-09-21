律政司與最高人民法院達成共識，加強兩地司法法律人才培養合作。司長林定國表示，律政司會與最高人民法院建立並持續開展機制化合作項目、支持香港發揮法治優勢深度參與高質量共建「一帶一路」、開展司法法律研究報告等合作編寫、互相推薦司法法律專家授課，以及共同加強網路培訓平台建設等。



林定國與最高人民法院政治部主任孫鎮平會面

林定國與最高人民法院政治部主任孫鎮平會面，就加強司法法律人才培養合作達成共識，促進香港特別行政區與內地司法法律人才培養合作。他說，在最高院的大力支持和指導下，香港國際法律人才培訓學院自成立以來，舉辦多項能力建設活動，積極推動兩地法律及司法界的專業交流與經驗互鑒，活動成效顯著。

學院分別於2025年1月和今年1月與最高院在香港合辦兩屆香港普通法司法實務研修班；2025年11月與上海市高級人民法院在上海合辦上海涉外審判人才研修班，以及今年7月與廣東省高級人民法院在廣州合辦大灣區涉外審判人才研修班，合共超過240位內地法官參與研修。

此外，學院於去年6月及今年8月在香港舉辦兩期的內地民商事法律實務課程，並邀得最高院和地方法院的法官擔任講者。學院未來亦會與國家法官學院合作，為來自「一帶一路」沿線國家和地區的法官舉辦能力建設項目，助推動「一帶一路」沿線地區的人才交流。