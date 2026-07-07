律政司要求充公黎智英逾1.27億財產案　明審期取消　另定日期聆訊

壹傳媒創辦人黎智英今年初因違反《港區國安法》罪成，被判囚20年，政府之後根據《香港國安法》及《國安法第四十三條實施細則》，要充公黎智英的財產最少1.27億，該案(HCMP518/2026)原定明(8日)在高等法院聆訊。根據司法機構網頁資料，明天的聆訊已取消，將另訂新聆訊日期。



原告為律政司司長，被告為黎智英。原告於上周四向高等法院申請該充公令。黎智英經審訊後，去年底被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動等3罪罪成，今年初被判囚20年。黎智英已決定不會提出上訴。

黎智英因違反《國安法》被判囚20年，其律師表示黎將不會上訴。

要求充公資產至少1.27億

根據律政司早前的入稟文件，他們要求充公黎的資產至少1.27億元，除了涉及黎及多間公司戶口及股份外，亦包括黎的助手Mark Simon持有的公司，至於黎早前就科技園欺詐案上訴得直，獲退還的200萬罰款，及黎曾支付的1千萬元保釋金，亦同樣要求充公。

政府早前已發聲明稱依法申請充公令

政府發言人早前指，根據《港區國安法》第32條，即「因實施本法規定的犯罪而獲得資助、收益、報酬等違法所得及用於或意圖用於犯罪的資金和工具，應當予以追繳、沒收」，並按《實施細則》申請充公令。