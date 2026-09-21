五年規劃｜李家超向總領事及外國商會介紹　強調非計劃經濟

【施政報告／施政報告2026／首份五年規劃／五年規劃】行政長官李家超上周三（16日）發表香港首份《五年規劃》及新一份施政報告，他在今早（21日）率領多名政府官員，向外國駐港總領事及在港外國商會代表介紹，強調五年規劃不等同計劃經濟；香港澳洲商會、香港歐洲商會及香港英國商會代表接受訪問時均對五年規劃表示認同，認為有助清晰勾畫香港未來發展方向。



▼ 香港第一個五年規劃重點▼



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▼ 香港施政報告重點▼



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李家超今早率領多名政府官員，於政府總部會見外國駐港總領事及在港外國商會代表，介紹《五年規劃》及《施政報告》的理念、重點與亮點。李家超重申，香港首個五年規劃不等同計劃經濟。

李家超向外國駐港總領事及在港外國商會代表重申，香港首個五年規劃不等同計劃經濟。（影片截圖）

▼ 特首李家超展示《施政報告》及《五年規劃》封面 ▼



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香港澳洲商會行政總裁Mary Simpson表示，真正的商機不僅在於向香港市場銷售產品，更在於將香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的跳板，五年規劃將香港現有的金融、法律與物流等支柱產業，直接與人工智能、綠色科技、關鍵礦產及醫療科技等新興增長領域進行對接，這對澳洲企業而言，「協同效應」十分顯著。

香港歐洲商會主席Johannes Hack認為，制定五年規劃是好事，而香港本身已處於極佳的發展態勢，否則不會吸引如此多的企業落戶於此，深信能夠依托這極為堅實的基礎進一步發展；而這基礎的強大動力，正是源自於香港現行的監管制度及普通法體系。

香港英國商會執行董事Paul McComb表示，五年規劃的重要意義在於為發展方向提供一定的確定性，意味先前聽到的一些政策導向，將會延續下去，它們並非僅僅針對當下的權宜之計，而是代表了未來的發展方向。

香港澳洲商會行政總裁Mary Simpson表示，真正的商機在於將香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的跳板。（影片截圖）

香港歐洲商會主席Johannes Hack認為，香港本身已處於極佳的發展態勢，否則不會吸引如此多的企業落戶於此。（影片截圖）