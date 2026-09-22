向國旗敬禮｜港澳平：習近平高度重視　信港澳青少能爭做愛國標兵

中央港澳辦、國務院港澳辦刊發署名「港澳平」文章，以〈向國旗敬禮 築愛國根基〉為題表示，國家主席習近平始終關心關懷港澳青少年成長成才，強調港澳青少年發展得好，香港、澳門就會發展得好，國家就會發展得好。習近平還特別指出，要注重教育、加強引導，著力加強對青少年的愛國主義教育，關心、支持、幫助青少年健康成長。



2026年9月20日，「向國旗敬禮」港澳青少年升旗隊代表訪京團，在天安門廣場觀看升旗儀式。圖為蔡若蓮（第二排左二）及其他嘉賓與觀看升旗儀式的同學合照。（政府新聞處圖片）

丁薛祥接見訪京團轉達習近平親切問候

文章指出，9月18日至22日，香港特區政府、澳門特區政府和中央港澳辦、國務院港澳辦及北京市人民政府主辦的「向國旗敬禮」港澳青少年升旗隊代表訪京活動成功舉行。港澳大中小學千餘名升旗隊代表來到首都北京，通過沉浸式參觀體驗，接受生動的愛國主義教育。

習近平和中央政府對這次活動高度重視。21日上午，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在人民大會堂接見訪京團，轉達習近平對訪京團全體成員的親切問候，並向大家提出讀懂國旗、守護國旗、為國旗增光的希望。各有關方面為訪京團精心安排豐富多彩的活動，從現場觀看天安門廣場升國旗儀式到參觀人民大會堂、登天安門城樓，從參訪中國人民解放軍儀仗司禮大隊到參觀國家博物館、故宮博物院，從考察北京科技創新、鄉村振興、城市更新到與北京大中小學生交流，讓港澳青少年在「行走的課堂」中得到更多感悟。

連日來，「向國旗敬禮」港澳青少年升旗隊代表訪京活動受到全國人民的廣泛關注，活動的精彩瞬間在網絡刷屏。人們紛紛為港澳青少年的家國情懷、蓬勃朝氣點讚，為港澳特區政府大力推進青少年愛國主義教育點讚，為港澳社會同心開展青少年愛國主義教育點讚！

2026年9月21日，政務司司長陳國基率領「向國旗敬禮」港澳青少年升旗隊代表訪京團，到訪人民大會堂與中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥會面。圖為陳國基與同學合照。（陳國基Facebook圖片）

透過活動深入認識港澳與祖國內地血脈相連

活動充分展現港澳青少年的赤子之心和報國之志。「北京，我們來了！」他們帶著熱切的向往和期待奔赴首都北京，展開擁抱祖國母親的心靈之旅。在系列主題參訪活動中，他們深入了解祖國光輝燦爛的歷史文化，深入認識港澳與祖國內地的血脈相連，深入感受國家現代化建設的巨大成就，進一步增強對國家和民族的認同。在天安門廣場觀看升國旗儀式時，他們身姿挺拔，高唱國歌。儀式結束後，仍凝望高高飄揚的國旗，久久不願離去。大家表示，看著國旗升起，全場齊聲高唱國歌，身為中國人的自豪感和歸屬感更加強烈；看著國旗升起，腦海裡想到了祖國歷經百年風霜走向復興的非凡歷程，由衷地為國家繁榮昌盛感到驕傲；看著國旗升起，真切體會到港澳今天的繁榮穩定局面來之不易，祖國永遠是堅強後盾，年輕一代要做堅定愛國者，為祖國、為港澳、為「一國兩制」實踐行穩致遠貢獻力量。樸素的話語飽含真摯的情感，贏得人們熱烈誇讚。

活動充分展現特區政府加強青少年愛國主義教育的豐碩成果。近年來，香港特區政府、澳門特區政府深入落實習近平重要講話精神，制度化、常態化推進青少年愛國主義教育。香港特區政府成立愛國主義教育工作小組，將開展愛國主義教育納入國民教育體系；澳門特區政府通過制定多個教育及青年發展工作的十年規劃，持續深化愛國愛澳教育內涵。香港所有中小學每周舉行升國旗儀式，各高校也在重要節日舉行升國旗儀式；澳門大中小學升掛國旗奏唱國歌全覆蓋、規範化。香港特區政府自2023年起推行高中公民科內地考察，已有逾18萬名學生赴內地親身見證國家的發展和成就，深化對國家的認識。香港、澳門特區政府共同在中國人民抗日戰爭紀念館設立內地首個港澳青少年愛國主義教育基地……剛剛發布的香港首份五年規劃和澳門新一份五年規劃都明確指出，要深化愛國主義教育、國民教育、國家安全教育，有序推進港澳青少年愛國主義教育基地建設，培育具家國情懷及責任擔當的新一代。港澳青少年愛國主義教育不斷走深走實。

2026年9月20日，「向國旗敬禮」港澳青少年升旗隊代表訪京團走訪北京市的中小學姊妹學校，隨團師生與內地同儕面對面交流，了解兩地校園生活、學習理念與青年志向。（政府新聞處圖片）

稱愛國主義教育是港澳社會共同事業

活動充分展現港澳社會各界共同推動青少年愛國主義教育的強大合力。在特區政府帶領下，港澳社會各界同心同向、同頻共振，積極發揮各自優勢，齊心協力做好青少年愛國主義教育工作。他們在港澳大中小學推動學生通過親身參與升國旗儀式，認識國家、關心國家，增強國民身份認同。他們舉辦國情宣介會，幫助港澳青少年了解國家歷史和民族奮鬥歷程。他們組織港澳學生赴內地參訪，圍繞中國式現代化的一系列重大主題進行深入考察。他們創新愛國主義教育形式，以遊戲、知識競賽、繪畫競賽等方式推廣憲法和基本法知識。如今在港澳，愛國主義教育是全社會共同事業的強大共識進一步凝聚，共同做好青少年愛國主義教育的合力不斷匯聚。

文章最後指出，「國旗承載民族根脈，連接家國同心。我們相信，港澳青少年一定能夠讀懂國旗，把對祖國的情感融入到血液中、體現到行動上；一定能夠守護國旗，爭做新時代的愛國愛港愛澳標兵；一定能夠為國旗增光，用火熱的青春書寫精彩的人生，當好『一國兩制』事業的建設者和接班人！」