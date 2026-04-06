新政制局長：謝小華：愛國教育如免疫系統DNA 　抵禦滲透分裂傾向

下周三（15日）「全民國家安全教育日」，多名局長輪流接受傳媒訪問，圍繞主題「主動對接『十五五』規劃，堅持統籌發展和安全」。新任政制及內地事務局局長謝小華表示，市民的生活有了安全和憲制的保障，形容愛國主義教育有如免疫系統中的DNA，幫助市民抵禦外來的入侵，以及滲透、分裂的傾向。



3月30日，特首李家超宣布謝小華履新政制及內地事務局局長，二人一同在政總見記者。（鄭子峰攝）

政府前年成立「愛國主義教育工作小組」，謝小華在今日（6日）刊登的《大公報》訪問中表示，教育對維護國家安全非常重要，政府要廣泛宣傳和教育，讓尤其是青年和學生，了解國家的歷史文化，加深認識國家，增強他們的國民身份認同。她指不斷推廣憲法和基本法的認識，令市民認識到有了安全和憲制才能保障市民的生活。她形容愛國主義教育如免疫系統中的DNA，能夠幫助每位市民抵禦外來的入侵，包括滲透、分裂市民的傾向，形容「這些都很重要，是長遠且每日都不能疏忽的工作。」

謝小華說國家安全是一項任重道遠的責任，需要每天堅持，久久為功。她提到維護國家安全是應盡之責，只有先維護好國家安全，才能維護地區、家庭、市民的安全。她重提改選舉制度和地區治理的基礎上，政制及內地事務局舉辦了多場選舉，確保香港的管治權牢牢掌握在愛國愛港者手中，稱可以肯定香港在制度層面能夠安全。

3月30日，特首李家超宣布謝小華履新政制及內地事務局局長，二人一同在政總見記者。（鄭子峰攝）

謝小華形容香港的特色是既維護國家安全，又極度尊重市民的人權。她指，香港在「一國兩制」之下有獨特優勢，例如香港實行普通法，資金、人員自由流動、出入，香港市民享有言論自由、新聞自由、文藝創作自由、結社自由、集會自由等，形容這些自由絲毫沒有受到影響。