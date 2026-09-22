楊何蓓茵稱郵政改合約制屬唯一例外　公務員非鐵飯碗：唔做都係錯

港府在香港首份《五年規劃》及《施政報告》2026中提出持續優化人力資源，公務員編制將於2027/28年度按上一財政年度進一步縮減2%，預計本屆政府任期內累計將削減超過1萬個職位。



公務員事務局局長楊何蓓茵今日（22日）出席電台節目時強調，縮減編制並不等同裁員，當局會透過刪減職位空缺、安排調職，以及運用AI人工智能和重訂工作優次來提升生產力。



楊何蓓茵又否認現時公務員仍屬於「鐵飯碗」，強調公務員需要謹慎工作，並達到相應職級的產出要求，否則須接受培訓，若仍未能達標將被著令退休，而如涉及不當行為，更會面臨紀律處分。她指每個部門均有清晰的權限與責任，公務員「唔做都係錯」，絕不能逃避責任。



財政預算案｜公務員2025年凍薪後，2026年2月25日公布的新一份財政預算案，將預留款項作薪酬調整，為加薪開綠燈。圖為金鐘政府部，有不少公務員出入。（資料圖片／陳葦慈攝）

公務員編制2027/28年度計劃按上一財政年度再減2%，預計在本屆政府任期內累計縮減超過1萬個崗位。楊何蓓茵在商台節目《在晴朗的一天出發》指，政府正分階段落實30個人工智能效能提升項目，藉技術應用省卻不少繁雜工序，例如過往需要人手核對的資料，現時可透過系統輕易取得，風險亦相應降低。

楊何蓓茵指，部門重新審視及簡化工作流程後，能騰出人手投放到新崗位。她舉例，若某部門縮減職位，相關人員可被調往其他有需要部門，以確保公務員體系整體效率。

楊何蓓茵又否認現時公務員仍屬於「鐵飯碗」，強調公務員需要謹慎工作，並達到相應職級的產出要求，否則須接受培訓，若仍未能達標將被著令退休；如涉及不當行為，更會面臨紀律處分。她指每個部門均有清晰的權限與責任，公務員「唔做都係錯」，絕不能逃避責任。

當局於2023年簡化處理工作表現長期不佳公務員的機制。楊何蓓茵透露，三年來共有33宗相關個案，部分涉事人員被勒令提早退休或自行離職，亦有人把握機會改善表現，政府會繼續監察各部門是否善用該機制。

2026年6月9日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代公務員加薪。（資料圖片／呂婉盈攝）

對於有意見指新制公務員福利有所減少，楊何蓓茵回應時稱，公務員的退休福利「冠絕全港」。以公積金計劃為例，員工通過三年試用期後，政府供款比例即升至15%，並隨年資遞增，服務滿30年或以上，供款率更可達25%，且不設供款上限。此外，政府正就《施政報告》提出的「照顧家庭假」進行內部諮詢，擬容許僱員因陪診、照顧患病家人或處理子女需要等緊急情況，以逐小時計算申請請假。

至於公務員聘用條款，楊何蓓茵澄清除了短期、兼職或特定崗位外，政府一般不會將公務員轉為合約制。就近期香港郵政將部分完成試用期的員工轉為兩年合約制，她解釋這是由於疫情後電商及郵件量下跌速度超出預期，署方出於謹慎考慮而採取的安排，屬於「唯一的例外」。