國際調解院首辦「全球對話」　三任律政司長同台分享創院歷程

國際調解院昨日（9月24日）在香港灣仔總部舉辦首次「國際調解院全球對話」（IOMed Global Series）爐邊談話，主題為「透過對話邁向和平與繁榮之路」，由國際調解院秘書長、前香港特區律政司司長鄭若驊教授主持，現任律政司司長林定國，以及國際調解院調解員名單成員、另一前律政司長袁國強擔任主講嘉賓。



座談會以線上及線下同步形式舉行，三位講者分享香港多年來在制定調解政策與法律背後的歷程和發展背景，包括推動調解與支持創立國際調解院的歷程。



國際調解院首度舉辦「國際調解院全球對話」爐邊談話，律政司司長林定國（中）與兩名前律政司長鄭若驊（左）、袁國強（右）一起擔任主講嘉賓。（國際調解院）

鄭若驊：「先調解、後仲裁」已成處理金融糾紛重要主題

鄭若驊回顧了香港調解發展的重要里程碑，包括香港於2012年設立金融糾紛調解中心，以及推行「先調解、後仲裁」機制的歷史背景。她指出，「先調解、後仲裁」的理念已成為金融糾紛調解領域非常重要的主題，在推動金融業應用調解以及建立規範化培訓方面發揮了關鍵作用。

鄭若驊現時擔任國際調解院秘書長。（國際調解院）

袁國強：2007年施政報告首確認香港推廣調解

袁國強表示，特區政府在2007至2008年度的施政報告，首次宣布並確認在香港推廣調解以作為解決爭議的一種方法，這是香港推廣調解歷史上的一個重要里程碑。

林定國：兩條例彰顯香港調解發展先驅地位

三位嘉賓亦剖析了香港先後引入《調解條例》及《道歉條例》的政策考量與幕後故事。林定國強調，香港是亞洲少數擁有這兩項立法的地區，彰顯了香港在調解發展上的先驅地位。

國際調解院首度舉辦「國際調解院全球對話」爐邊談話，律政司司長林定國（左）與兩名前律政司長鄭若驊（中）、袁國強（右）一起擔任主講嘉賓。（國際調解院）

隨後，座談焦點轉向區域合作與國際調解院的誕生。鄭若驊闡述了在粵港澳大灣區「一國、兩制、三法域」框架下調解機制的最新演變與實踐成果。她表示，當發生大灣區內三個法域之間的跨境商業糾紛時，當事人將能夠利用國際調解院這一國際平台來解決爭議。

在對談尾聲，鄭若驊重申國際調解院將致力與所有支持調解的人士共同努力，攜手構建和完善全球調解生態圈。

國際調解院自去年成立以來，成員國規模持續壯大，截至目前，簽署或加入國際調解院公約的國家數目增加至 48 個。「國際調解院全球對話」系列活動是國際調解院搭建的國際交流平台，旨在促進國際法與爭議解決領域的交流分享，進而推廣調解的應用。