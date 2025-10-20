國際調解院舉行開業儀式　前律政司長鄭若驊被任命為首任秘書長

總部設於香港的國際調解院，今日（10月20日）舉行開業儀式，外交部副部長華春瑩致辭時表示，國際調解院的成立為國際法治領域提供一個新平台，將於完善國際法律體系、建構人類命運共同體作出貢獻。行政長官李家超則表示，香港擁有歷史悠久的法治傳統，相信國際調解院將成為一個值得信賴的機構。



國際調解院理事會上午任命前律政司司長、資深大律師、國際仲裁專家鄭若驊擔任首任秘書長。



國際調解院總部由舊灣仔警署改建。

開業儀式由鄭若驊主持，多個《國際調解院公約》締約國及簽署國代表及國際組織代表、社會知名人士等出席。

李家超致辭時表示，在全球局勢動盪之下，國際調解對於解決爭端、維繫關係和促進合作至關重要。他感謝國家的支持和各簽署國對香港的信心，並強調香港在「一國兩制」之下，既享有中國優勢亦享國際優勢，香港有三所大學的法律學院名列全球前60位，致力培養法律與爭議解決服務領域的人才。

行政長官李家超出席國際調解院開業儀式。（政府新聞處）

華春瑩則表示，國際調解院的成立，為國際法治領域提供一個新平台，並提倡平等協商、合作共贏，將為完善國際法律體系，建構人類命運共同體作出貢獻。

外交部副部長華春瑩出席國際調解院開業儀式。（林定國facebook)

鄭若驊以國際調解院首任秘書長身份致辭，指出國際調解院是一個基於包容、平等、相互尊重和理解而成立的機構，致力推動實踐多邊主義，是和平解決國際爭端領域的重要支柱。

鄭若驊曾於2018年至2022年擔任香港特別行政區律政司司長。根據《關於建立國際調解院的公約》的規定，秘書長是國際調解院的法定代表和首席官員。

10月20日，國際調解院舉行開業儀式。（政府新聞處）

國際調解院是全球首個專門致力於調解的政府間國際組織，總部設於中國香港，受案範圍包括「國家間爭議」「一國與另一國國民間的爭議」以及「私主體間國際商事爭議」。國際調解院位於舊灣仔警署。