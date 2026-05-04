2026年調解周由小學生打頭陣　林定國：從小培養多元解難價值觀

律政司主辦的「2026年調解周」今日（5月4日）揭開序幕，由校園調解研討會「打頭陣」。律政司司長林定國表示，特區政府致力從校園推動多元解難、和諧共處的價值觀。他指出，法治追求互相尊重、包容與在適當時候作出妥協，與調解精神一脈相承，值得從小培養、從日常實踐。



2026年調解周今日（5月4日）揭開序幕，由校園調解研討會「打頭陣」。（林定國facebook）

首次邀請小學生分享學習調解心得和故事

2026年調解周主題為「調解為先：一分調解，十分和諧」，首先登場的校園研討會以「共建調解之都：你，就是未來」為主題，由參與香港調解會朋輩調解培訓的中小學生分享對調解的認識和理解，然後由2026年調解徵文比賽的得獎者分享對調解的看法，並舉行頒獎典禮。

林定國在社交平台發文指出，今次是律政司首度邀請小學生上台分享學習調解的心得和故事。他形容 ，同學們雖然年紀小小，但能夠明白和掌握「積極聆聽」、「同理心」、「重塑觀點」和「拆解議題」等核心技巧，並將這些技巧應用在日常生活，解決在家庭、學校等不同地方出現的糾紛。

林定國又表示，以中學生為對象的律政司調解徵文比賽反應非常熱烈，一共收到來自68間學校，超過380篇參賽作品，創新紀錄，而且首次有來自廣東省及澳門地區的學生參賽作品，可見「調解為先」的理念已在大灣區穩步發揚。

林定國稱，細閱得獎作品集，他特別欣賞同學們的文筆流暢、故事感人，題材如港鐵讓座非常「入屋」。他指出，世界本來多元，很多事情並非非黑即白，要在多元社會中維持和諧共處，就需要保持開放的心態，願意聆聽、理解差異。

周五舉行香港首屆全球調解峰會

調解周由今日至本周五（5月8日）一連五日舉行，未來三天將分別舉行體育、長者及大廈漏水調解研討會，展示調解在不同民生議題的應用。壓軸活動是周五舉行的香港首屆全球調解峰會，由律政司全力支持國際調解院舉辦，匯聚全球調解專家探討國際糾紛及投資爭議等範疇的調解工作。