五年規劃｜李家超：按港現況制定　相信五年後達標　全民收入更好

【施政報告／施政報告2026／首份五年規劃／五年規劃】行政長官李家超今日（16日）率領一眾問責官員舉行《施政報告》及首份五年規劃記者會。李家超表示，五年規劃是港府按本港社會編製，期間中央當局曾分享經驗，讓本港更瞭解相關理念和發展方向。他又指，相信5年後可看到當局達成五年規劃目標，民生和經濟發展更好，香港會更加融入國家，5年後所有人在收入方面更好。



行政長官李家超今日（16日）率領一眾問責官員舉行《施政報告》及首份五年規劃記者會。（梁鵬威攝）

稱準備時間緊迫 參考內地不同政府經驗

李家超表示，過往内地任何政府制定五年規劃通常需時一至兩年調研，本港今年2月宣布制定規劃，準備時間緊迫。期間，曾探訪不同内地城市搜集資料，中央當局亦曾分享經驗。

他續說，五年規劃根據香港現實情況制定，雖然參考內地不同政府經驗，但實際仍考慮到香港實際情況，包括一國兩制，以及國際城市內聯外通的優勢。

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他又說，五年規劃主線對接十五五規劃中的港澳專章，至於是否對接其他領域，則需視乎機遇。李家超解釋，規劃中的「四中心、一高地」均屬港澳專章内容，北部都會區亦在十五五規劃內，故包含在本港五年規劃。

政制及內地事務局局長謝小華補充，規劃五年規劃期間，曾向中央部委、廣東省、澳門、深圳、大灣區九市取經，了解十五五規劃的理念。（方承恩攝）

政制及內地事務局局長謝小華補充，規劃五年規劃期間，曾向中央部委、廣東省、澳門、深圳、大灣區九市取經，了解十五五規劃的理念，以及發展方向，知悉何謂新興產業，何謂未來產業等。

她又表示，今年通過的中國規劃法，明確指出港澳不包括在內，但中央歡迎香港及澳門主動對接國家規劃。中央支持香港的定位，包括一國兩制、四中心一高地，特別指出香港要強化國際金融中心、國際航運中心，國際創科中心，突顯出中央支持香港維持自己的獨有優勢，憑自己優勢找到定位，助力國家發展大局。

李家超料5年後所有人收入更好

被問及會想對5年後的自己說什麼？李家超說，相信5年後可看到當局達成五年規劃目標，民生、經濟發展更好，香港會更加融入國家。他又說，有信心5年後所有人在收入方面更好，產業會更多元化，香港會更國際化及具備更多高端科技。