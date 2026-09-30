江旻憓上任議員半年做了甚麼？工作報告列落區、報道　出席率曝光

由劍擊金牌運動員轉跑道出任旅遊界立法會議員的江旻憓，最近上載上任半年的工作報告，列出會議質詢內容、關注重點政策、落區及考察交流、傳媒報道等。頻頻被媒體報道的她，選取放到工作報告的有9篇報道，包括一篇她認為回歸30周年慶祝活動政府開新崗位開支「應慳則慳」。另外，她列出立法會大會、內會、財會、事務委員會等十個會議，共96次會議，出席率幾乎100%。她僅一次缺席，理由是到河北、北京文旅考察交流。



江旻憓今年1至6月工作報告放得較前位置的內容，是立法會會議出席率。

96次會議僅1次缺席 原因：河北、北京文旅考察交流

江旻憓今年1至6月工作報告放得較前位置的內容，是立法會會議出席率。除了交通事務委員會缺席一次，令8次會議的出席率變為88%以外，其餘立法會大會、內委會、財委會、工務小組委員會、經濟發展委員會、教育事務委員會、環境事務委員會、研究「生態+旅遊」事宜小組委員會、議會聯絡小組委員會，都是100%出席率。該次缺席，她解釋參加了河北、北京文旅考察交流、拜訪國務院港澳辦和國家文旅部。

江旻憓（鄭子峰攝）

江旻憓工作報告列出會議質詢及關注政策

她亦列出出席會議的提問和質詢摘要，包括就宏福苑大火堵塞制度漏洞、維港污染體管控指標、北都建立「自然康養旅遊」品牌、向香港郵政注資46億元需考慮承擔力等。報告亦列出她第一份書面質詢，主題有關航空公司燃油附加費的監察機制。

另外，工作報告刊載其重點關注政策，包括主動對接國家十五五規劃、推動「一程多站」政策、推動生態旅遊的可持續發展、關注教育和人才培育。

江旻憓

頻出席地區活動的她將到訪社區組織協會、在議員辦事處與市民見面、與發展局會面討論九龍城賈炳達道聯用大樓取代九龍城街市及周邊具泰國風情商舖，對旅遊業的影響等。

上任之初，因各種原因頻上新聞的江旻憓，選取9篇有關她的報道，放進工作報告內。

江旻憓工作報告列9篇報道 包括認為公帑「應慳則慳」

上任之初，因各種原因頻上新聞的江旻憓，選取9篇有關她的報道，放進工作報告內。當中，包括香港再出發一篇、無綫電視、《明報》、《星島日報》各一篇，《點新聞》兩篇、《信報財經新聞》三篇。其中，一則提到她認為回歸30周年慶祝活動政府開新崗位的公帑開支「應慳則慳」。