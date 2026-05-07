江旻憓親解「食咗飯未」深層意義　憶物資短缺年代承載關心和溫度

江旻憓去年報名參選旅遊界立法會議員時，受傳媒廣泛關注，離開時被記者重重包圍提問，她以「大家食咗飯未啊？」回應，成為其招牌「口頭禪」。立法會昨日（6日）辯論「推動『旅遊+飲食』」議員議案，江旻憓主動提起「食咗飯未」的深層意思。



她說，民以食為天，道出了中國人飲食文化的底蘊，在過去物資短缺的年代，食物是珍貴的資源，問對方一句「食咗飯未」就是最直接的關心，一種文化的習慣，承載着人與人之間的溫度。



2026年5月6日，立法會辯論「推動『旅遊+飲食』」議員議案，旅遊界立法會議員江旻憓發言。（立法會）

江旻憓親解「食咗飯未」深層意義

會上，江旻憓表示美食是全世界共通語言，透過香港飲食中獨有的人情味和活力，直接說好香港故事，一個地方的氣候、歷史、文化，最終融入美食之中，味覺記憶往往較視覺長久，將景點結合美食能創造更難此的回憶。

民以食為天，道出了中國人飲食文化的底蘊，在過去物資短缺的年代，食物是珍貴的資源，問對方一句「食咗飯未」就是最直接的關心，一種文化的習慣，承載着人與人之間的溫度。 江旻憓

2026年5月6日，立法會辯論「推動『旅遊+飲食』」議員議案，旅遊界立法會議員江旻憓發言。（立法會）

江旻憓憶香港仔舢舨遊 倡支持非物質文化遺產飲食轉型

江旻憓重提早前到香港仔舢舨遊，以一碗熱的艇仔粉為行程畫上完美句號，指全盛時期香港仔海灣有20艘艇仔供應小炒粉麵，時至今日只有一間可以在船上即叫即煮。

經過四年努力，以及多個政府部門的支持，江旻憓指這間老字號成為全港第一艘擁有舊式水上小販牌照，升級取得食物製造廠牌照的艇仔，確保傳統得以延續，希望政府繼續支持非物質文化遺產飲食，符合安全下持續營運，以至升級轉型，做到保育中創新。

2026年5月6日，立法會辯論「推動『旅遊+飲食』」議員議案，旅遊界立法會議員江旻憓發言。（立法會）

江旻憓盼透過美食把人流轉化為可持續消費力

她說，以美食推動旅遊的策略，與政府近年推動的盛事旅遊相輔相成，惟要令盛事經濟發揮最大效益，必須加強「+旅遊」的發展模式，延長旅客逗留時間，透過周邊餐飲住宿帶動的二次消費，才釋放盛事經濟的潛力。她說，美食能激活公共空間或非傳統旅遊區域，業界可以設計路線，例如讓觀眾利用賽事前後等候的時間，不論是排隊購買小食或到九龍城享用下午茶，透過美食把人流轉化為帶動社區經濟的可持續消費力。