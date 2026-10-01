國慶｜田北辰遇羅淑佩問候退休生活　藉機爭取建賽車場獲一回覆

已經退休的實政圓桌召集人田北辰今日（1日）獲邀與其拍檔、立法會議員莊豪鋒出席慶祝酒會。期間，田北辰遇到兩名局長陳美寶、羅淑佩。羅淑佩問候田北辰的退休生活，並向他表示「維多利亞公園網球場而家會重建喇！你一直都話要架嘛。」田北辰藉機爭取香港建賽車場，羅淑佩沒一口答應，但亦沒有「閂後門」，笑言「呢啲急唔得嘅，一步步嚟啦！」



已經退休的實政圓桌召集人田北辰今日（1日）獲邀與其拍檔、立法會議員莊豪鋒出席慶祝酒會。（田北辰FB）

已經退休的實政圓桌召集人田北辰今日（1日）獲邀與其拍檔、立法會議員莊豪鋒出席慶祝酒會。（田北辰FB）

已經退休的實政圓桌召集人田北辰今日（1日）獲邀與其拍檔、立法會議員莊豪鋒出席慶祝酒會。（田北辰FB）

陳美寶向田北辰說：我而家研究緊南延啦，聽晒你講啦！

田北辰在社交平台表示，雖然已經退休，但榮幸獲邀去慶祝國慶酒會，於是出席慶祝國家生日。他說，一到場連續撞到兩位「頻頻見報」的女局長，形容大家相識多年關係一直都好，一見面就變成「工作交流日」。

一直跟進交通事務的田北辰憶述最先巧遇陳美寶，對方二話不說指「嗱，我而家研究緊南延啦，聽晒你講啦！」。田北辰指實政圓桌一直主張前海駁去洪水橋之餘，一定要南延去欣澳，讓市民可以轉駁東涌綫出市區，同時又可以去機場。他隨即跟局長說南延一定需要，否則將來屯馬綫一定會迫爆。加上，機場快綫乘客量偏低，不應該浪費了那些路軌。他說如果可以在欣澳結合機場快綫及東涌綫，市區居民搭機場快綫去欣澳轉車到東涌，就可以很便宜。

已經退休的實政圓桌召集人田北辰今日（1日）獲邀與其拍檔、立法會議員莊豪鋒出席慶祝酒會。（田北辰FB）

田北辰：真係有一種追到成果返嚟嘅滿足感

至於新界西北或者內地到來的旅客，田北辰指可以在洪水橋直落欣澳，選擇落車轉乘機場快綫去機場，或者搭東涌綫入市區。他說這個方法除了能夠大大利用機場快綫餘額容量，亦可以一條鐵路無縫連接，極之有助鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

今日參加國慶活動，唔單止同朋友聚舊，仲發現自己一直提倡嘅交通同旅遊建議真係有被積極考慮同推進，真係有一種追到成果返嚟嘅滿足感！ 田北辰

已經退休的實政圓桌召集人田北辰今日（1日）獲邀與其拍檔、立法會議員莊豪鋒出席慶祝酒會。（田北辰FB）

田北辰遇羅淑佩問候退休生活 藉機爭取建賽車場獲一回覆

其後，田北辰又巧遇羅淑佩，形容對方熱情問他退休生活，並主動提起：「我哋局最近啲嘢你一定鍾意，維多利亞公園網球場而家會重建喇！你一直都話要架嘛！」田北辰笑言「多謝多謝！不過呢啲係配菜嚟咋喎，我哋嘅『主菜』賽車場點呀？」他形容羅淑佩望一望他就說「呢啲急唔得嘅，一步步嚟啦！」

田北辰指雖然羅淑佩沒馬上答應，但看來都正研究。他解讀為做完其他項目之後，下一個大型旅遊基建，很大機會就是賽車場。