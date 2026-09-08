《香港01》十周年｜田北辰：又快又準　今市民在公共空間聽到政見

《香港01》在9月3日舉辦成立十周年慶典，實政圓桌召集人、立法會前議員田北辰為《香港01》十周年紀念特刊撰寫賀稿，形容《香港01》是少數做到又快又準的網上媒體，《香港01》是少數做到又快又準的網上媒體，在競爭激烈的網媒行業屹立十年，就是最好的證明。



《香港01》十周年｜與香港並肩前行 求真求變 不止於此！

（左起）《香港01》董事及行政總裁蘇曉婷女士、《香港01》創辦人于品海先生與實政圓桌召集人田北辰先生合照。

田北辰憶述，他在十三年前進入議會，見證這段期間傳媒和政治生態的急劇變化，見證話語權由傳統紙媒轉移到網上媒體，而《香港01》正是當中的領導者。

在網上世界百花齊放的同時，質素也是參差不齊：有的立場先行，有的資料粗疏；而《香港01》是少數做到又快又準的網上媒體，在競爭激烈的網媒行業屹立十年，就是最好的證明。 實政圓桌召集人田北辰

他指出，《香港01》不單是快而準的新聞，其針對房屋、醫療、基層福利等社會議題的專題調查與數據分析，也對他的政策團隊幫助極大。同時，《香港01》的訪問也令市民在公共空間聽到他的看法和意見。

《香港01》十周年，田北辰接受訪問。

田北辰表示，他與《香港01》可以說是合作無間，在不同崗位服務市民。踏入下一個十年，香港和國家都處於發展關鍵時刻，他期許《香港01》能繼續以報導事實、講真說話作出貢獻，不負市民信任。