大律師公會毛樂禮：海外訴訟自辯者用AI普及　香港參考增審訊效率

香港大律師公會主席毛樂禮繼續在倫敦出席2026年英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮的相關活動。毛樂禮在英國時間昨天（10月1日）出席多場活動。其中，有部份外國同行表示，越來越多選擇自辯的訴訟人（litigants in person）運用人工智能協助撰寫訴訟相關文件，尤其是勞資糾紛個案，令到文件的頁數及內容急增，對法院及整個司法制度處理有關個案帶來影響。海外同業正在思考如何協助與訟各方及法庭面對這種新趨勢，更有效地審理案件。



香港大律師公會主席毛樂禮率團在倫敦出席2026年英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮的相關活動。

香港大律師公會主席毛樂禮率團在倫敦出席2026年英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮的相關活動。

毛樂禮：可參考海外面對人工智能經驗

毛樂禮第二天在倫敦參加英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮2026的多場相關活動， 包括在英格蘭及威爾斯律師會會址與其他參加者在開啟典禮前共晉早餐。毛樂禮表示，人工智能是今年大家碰面討論的焦點之一。有其他法律執業者表示，以前上庭自辯者一般準備比較簡單的陳詞；自從使用人工智能協助後，自辯的內容比之前更加詳細，尤其當訴訟涉及勞資糾紛爭議。

香港大律師公會主席毛樂禮率團在倫敦出席2026年英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮的相關活動。

海外同業正在討論如何在尊重自辯者抗辯權利的前提下，就使用人工智能的原則訂立框架。毛樂禮認為，香港可留意及參考海外的有關經驗，幫助應對創新科技對整個司法系統運作的影響。

香港大律師公會主席毛樂禮率團在倫敦出席2026年英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮的相關活動。

公會的代表團還包括副名譽秘書鄧建文、行政總裁趙麗如。公會又與英格蘭及威爾斯律師會（Law Society of England and Wales）候任會長Brett Dixon會面，交流共同關心的法律議題及探討合作空間。

香港大律師公會主席毛樂禮率團在倫敦出席2026年英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮的相關活動。

香港大律師公會主席毛樂禮率團在倫敦出席2026年英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮的相關活動。

晚上，公會出席了由香港工商協會（The Hong Kong Association）舉辦的研討會，向英國商界及法律界代表講解在亞洲營商需要注意的法律事項，超過50名商界及法律界代表出席。

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鄧建文：公會鼓勵英國商界以香港作為首選之爭議解決地

毛樂禮及鄧建文向參加者推廣香港法律服務的優勢。鄧建文表示，香港與內地之間就仲裁保全的安排，以及香港及內地法院間交互強制執行的機制，令香港作為國際法律及爭議解決中心的地位更突出；加上香港行之有效的普通法法制，以及其極具歷史及規模的法律服務配套，公會鼓勵英國商界選擇香港作為首選的爭議解決地。

公會今日（2日）及明日（3日）會繼續在倫敦會見各界人士，推廣香港司法制度優勢及強調香港司法機關的獨立運作。