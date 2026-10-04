亞運會2026｜港隊創歷史性佳績　團長黃寶基：水上項目有驚喜

名古屋亞運今晚閉幕，香港隊摘下歷史性佳績的11金19銀24銅，港隊代表團團長黃寶基盛讚港將在挑戰性環境下依然交出上佳表現，當中水上項目最有驚喜。

趙子晉名古屋現場直擊



隨馬術未能再添獎牌，港隊在名古屋亞運的成績定格於11金19銀24銅，創下港隊史上最佳成績，金牌數字達到雙位數。港隊代表團團長黃寶基在傳媒中心會見傳媒，盛讚港隊今屆表現。

名古屋亞運｜港隊七欖摘下港隊今屆第11金。（夏家朗攝）

「港隊運動員今屆在陌生、較具挑戰性的環境，依然創下亮眼的成績，展示香港運動員的韌力，大部分項目表現出色，當中水上項目很大的比例，全靠香港獨特的天然環境，希望各總會總結今屆經驗，未來繼續發展。」摔跤、現代五項、藝術體操、板網球在內的四個新項目在亞運初登場，黃寶基希望他們在亞運汲取寶貴經驗，持續進步。

名古屋亞運｜港隊代表團團長黃寶基盛讚香港運動員表現。（趙子晉攝）

不少運動員對名古屋亞運的安排有意見，黃寶基指在住宿、膳食等方面挑戰最大，幸好在政府支援下順利解決，同時感激運動員的體諒。

張家朗、何詩蓓表明是最後一屆亞運會，而來屆亞運會將在5年後於多哈上演，相隔25年重回中東，黃寶基指本地體壇有不少後起之秀，深信屆時將可以接班，而獎牌數目並非運動員、總會的硬指標。

香港上年協辦全運會取得成功，會否再爭取申辦亞運會，黃寶基指視乎社會及多方面的意願，與大灣區合辦也是方法之一，但強調需要社會共識。