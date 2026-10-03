亞運會2026｜黃澤林網球男單歷史性奪金　羅淑佩、田北辰發文祝賀

運動員黃澤林（Coleman）為香港奪得歷史性亞運網球男單金牌，文體旅局長羅淑佩今日（3日）在社交平台撰文祝賀，形容賽果令人高興，他為港隊取得第八金，令港隊追平上屆亞運紀錄。



立法會前議員田北辰亦形容，黃澤林進步良多，「唔再係以前咁吓吓直線抽擊」，又說無論對手打得有多「貼線」，黃總有辦法將波救回來，大讚他的防守表現發揮良好，在職業網球界甚少見到。



最新消息指，滑浪風帆小將張子悅及黃梓豪分別取得香港隊在今屆亞運的第九金及第十金，今屆亞運成為香港歷來成績最佳的一屆亞運。



名古屋亞運網球。（夏家朗攝）

立法會前議員田北辰在社交平台撰文恭賀黃澤林。他憶述「以前睇佢打波，總係覺得招數唔夠多，今次贏波，睇得出佢進化咗好多。打法多咗好多版本同變化，唔再係以前咁吓吓直線抽擊。」

他形容黃今次最恐怖的「武器」，是「打不死」的精神和防守，無論對手打得有多厲害、有多「貼線」，黃總有辦法將波救回來，「簡直好似個自動回球機咁，對手打打吓真係會打到心灰意冷。」

田北辰又說，很少在職業網球界見到有球手將防守發揮得如此好，又說今次比賽完美地證明，並不一定要靠猛烈進攻，銅牆鐵壁的防守同樣可以贏波。

名古屋亞運網球｜黃澤林歷史性摘下網球亞運金牌。（夏家朗攝）

名古屋亞運網球｜黃澤林直落兩盤擊敗吳易昺。（夏家朗攝）