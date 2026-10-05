議員姚銘夠料駕網約車　筆試「1 Take Pass」有心得｜政壇諸事町

網約車今年內合法化，並投入服務。司機領牌的條件之一是通過「的士及網約車綜合筆試」。民建聯立法會交通事務委員會委員姚銘今日（5日）到運輸署應考筆試，希望從應考者的第一視角了解新制度的執行細節與順暢度，結果「1 Take Pass」。他分享心得，試題涵蓋營運法規、服務守則及香港路線知識，部分題目涉及似是而非的字眼，建議考生認真審題後再作回答。



民建聯立法會交通事務委員會委員姚銘今日（5日）到運輸署應考「的士及網約車綜合筆試」。

姚銘在社交平台分享到長沙灣政府合署運輸署，親身體驗最新推出的「的士及網約車綜合筆試」，並順利考獲合格。他說從現場報到、應考電腦化試題到領取成績單，整個流程不到1小時，形容順暢高效，每節則大約有40人應考。他說試題涵蓋營運法規、服務守則及香港路線知識，整體考核設計實用，相信對提升點對點交通服務質素有積極作用。他提到考試設計非常貼心，除了可以調節界面字體的大小，對於不確定的答案也設有「複檢」按鈕，以便提交前可以重新檢查。另外，部分題目涉及一些似是而非的字眼，姚銘建議考生認真審題後再作回答。

(湯致遠攝）

他表示，筆試是規管網約車的關鍵一步，但也僅僅是開始。未來，會在立法會繼續緊貼政策執行，既要確保市場供求平衡、車資保持合理透明，讓市民隨時叫到車，也要推進平台權責與「人車綁定」落實，保障道路安全與司機權益。最終目標是推動合規網約車與傳統的士優勢互補，帶動整體點對點交通服務體驗進步。