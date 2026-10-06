宏福火災官員問責等幾耐？李家超：交報告後短期內改革、追究責任

行政長官李家超今日（6日）出席行政會議前會見傳媒。被問到大埔宏福苑火災獨立委員會提交報告後，涉及官員的問責等多久，他表明當獨立委員會提交報告後，會積極研究、跟進建議、推行改革、公布細節。他說政府在這段期間已作一系列部署，當獨立委員會提交報告，會根據報告內容，短期內盡快推行全面改革，並追究責任，屆時會詳細公布。



2026年10月6日，行政長官李家超出席出席行政會議前會見傳媒。（林曉儀攝）

宏福火官員問責等幾耐？李家超：交報告後短期內追究責任

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會，本月底將向行政長官李家超提交報告。《香港01》上月獨家報道，保安局原副秘書長莫君虞、原體育專員蔡健斌兩名資深政務官，已被部署專責為行政問責做前期工夫。被問到是否屬實，是否意味涉及官員的問責不會馬上有結果，要等多久？後續情況如何？

李家超表示，宏福苑大火後政府即時成立三個工作小組：第一，處理、調查及加強規管工作；第二，統籌募捐及支援；第三，安排應急住宿及長遠妥善安置災民。其後，成立獨立委員會查明事故，防止再發生，並且追究責任。

2026年10月6日，行政長官李家超出席出席行政會議前會見傳媒。（林曉儀攝）

他表明，改善措施急不容緩，所以在施政報告提出7項優先改革措施，包括地盤禁煙、加強消防裝置的規管、加強專業人士及承建商的紀律處分懲治、提高業主大會的合規運作、研究違標刑事化、首先提供招標及評標服務、制定顧問及承建商預審名單、研究方案更好協助市民處理工程專業問題。

他表明當獨立委員會提交報告後，會積極研究、跟進建議、推行改革、公布細節。他說政府在這段期間已作一系列部署，當獨立委員會提交報告，會根據報告內容，短期內盡快推行全面改革，並追究責任，屆時會詳細公布。