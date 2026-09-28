一五規劃｜城市大腦遲到7年答卷　借鑒內地500城展「後發優勢」？

【施政報告2026／一五規劃／AI城市大腦／人工智能】行政長官李家超9月16日發表香港首份五年規劃及本屆政府任期內最後一份《施政報告》，提出建設「AI城市大腦」綜合城市管理系統，這項具前瞻性的變革，標誌香港「智慧城市」發展邁出關鍵一步。但這項變革可能遲到了七年——早於2019年，立法會代表團已北上杭州視察「城市大腦」，惟並未為香港帶來碩果。如今特區政府交出一份遲來的「答卷」，能否發揮「後發優勢」，令香港在「IMD智慧城市指數」中力爭上遊，追趕新加坡、上海等城市？香港能否借鑒內地近500個城市的試錯經驗，甚至成為示範單位，協助國家「內聯外通」接軌國際市場？



「城市大腦」核心是提升城市管理效能。有區議員直言，若食環署、漁護署、路政署等攝錄機，乃至公共屋邨的閉路電視，一同打破「數據孤島」，通過「城市大腦」建立「全域感知」的地區環境管理平台，必然能夠提升地區治理水平，例如警務處銳眼可用作打擊非法餵野鴿。另外「城市大腦」需要龐大的數據量交叉分析，若以智能水錶為例，本港至2032年底才有不少於100萬個用戶安裝，僅佔全港用戶約三成，種種問題仍有待政府解決，否則「城市大腦」的算力再強，也將陷入「無米之炊」的困境。



2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

▼ 香港施政報告重點▼



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杭州市2016年最先建設「AI城市大腦」，源於改善交通嚴重擠塞問題。（資料圖片／視覺中國）

政府料城市大腦啟動六至九年全面成熟運作

特區政府早前發布首份五年規劃及新一份施政報告，提出研究和建設「AI城市大腦」綜合城市管理系統（下稱城市大腦），整合政府工務、環境、交通、應急等城市治理部門相關大數據至同一平台，並加入AI分析功能，從根本上提升日常城市管理及處理突發事件的能力，包括應對颱風、暴雨、塌樹、山泥傾瀉、水浸、道路阻塞等情況。

該系統由政務司司長陳國基領導的「AI城市大腦系統工作組」推進，將參考上海及杭州經驗，目標2027年先在香港仔啟用應對極端天氣功能，2028年首季完成首階段系統建設，並陸續擴展應用範圍至其他區域，預計從項目啟動至全面成熟運作，需時約6至9年。

政府官員近日相繼在記者會闡述概念，行政長官李家超強調城市大腦在重大事故後能有效運用資源，陳國基澄清非「捉賊系統」，但社會大眾仍多聚焦在私隱、監控或數據安全等問題，似乎低估這項變革的背後，關乎香港智慧城市發展的重大戰略價值。

特區政府提出研究和建設「AI城市大腦」綜合城市管理系統，圖為時間表。（AI製圖）

立法會代表團2019年杭州視察城市大腦

回顧過去，香港對「城市大腦」的探索早有淵源。立法會聯席事務委員會代表團早在2019年4月在長三角地區考察期間，阿里巴巴創辦人馬雲親自介紹杭州的「城市大腦」系統，時任立法會議員盧偉國對此印象深刻，2020年要求政府加快推展電子政府服務，時任創新及科技局（現改組為創新科技及工業局）局長薛永恒承認尚有加強的空間，同年10月《香港01》也發表《智慧出行新時代 構建港版「城市大腦」》深度報道文章。如今特區政府終於正式立項，究竟香港距離其他城市，落後了多少？

杭州市政府與阿里巴巴集團旗下公司「阿里雲」共同建立的杭州城市大腦，立法會聯席事務委員會代表團2019年4月在長三角地區考察期間到訪，獲創辦人馬雲親自介紹系統。（政府新聞處圖片）

杭州是內地最先推行「城市大腦」的城市，2016年以前，當地每日馬路行駛近一萬輛公共巴士，涵蓋近500條巴士路線，日載量400萬人次，交通擠塞排在全國第二位，成為燃眉之急的城市管理問題。杭州政府於是與阿里巴巴旗下的「阿里雲」合作，利用人、車、道路實時數據，配合人工智能交叉分析，得出城市交通動態圖，以便相關部門管理和調動，順利將交通擠塞問題降至第31位。

這一次交通治理的成功，促使杭州將「城市大腦」延伸至城管、警務、醫療和文旅等方面，透過打破部門間的數據壁壘，號稱實現居民「一部手機治理一座城市」，例如20秒登記入住醫院、30秒登記入住酒店、停車場先離場後付費等，也引起各省市相繼效仿，至2020年已有近500個內地城市宣布建設城市大腦。

瑞士洛桑國際管理發展學院2026年發表的《IMD智慧城市指數》，新加坡排名第9位，香港跌至21位。（資料圖片）

瑞士洛桑國際管理發展學院發布的《IMD智慧城市指數》排名。（AI製圖）

智慧城市指數新加坡排第9位 香港排21

放眼全球，各國採取不同的路線建設智慧城市，瑞士洛桑國際管理發展學院發布的《IMD智慧城市指數》，便是其中一個國際指標，以衡量科技應用能否實質提升市民福祉及城市運作效率。然而，今年最新排名為香港敲響警鐘，由去年第19位跌至21位；反觀內地一線城市北京及上海，雖然名次稍微下跌，但均高於香港，分別位列16及20。全亞洲排名最高是杜拜及新加坡，分別躋身第6位及第9位，昔日同為「雙城記」的新加坡，如今已將香港遠遠拋離身後。

新加坡政府早於2014年啟動智慧國家戰略，視人工智能為國家戰略資產，為打破政府部門間的「數據孤島」，2017年成立「智慧國及數碼政府工作團」，其後在2019年及2023年先後發布「國家人工智慧策略」，設下長期願景與KPI指標，涵蓋社會福祉、氣候行動及產業發展，至2024年更將科技局轄下開放政府產品團隊研發的「Pair」人工智能助理系統（又稱公務員版ChatGPT），導入政府部門提升治理效能。

特區政府在2022年底公布《香港創新科技發展藍圖》，冀本港2025年的研發總開支佔GDP的1.3%，2030年增至2%。（《香港創新科技發展藍圖》文件截圖）

特區政府2026年第一份五年規劃設有清晰的時間表，其中一個KPI指標是2030年本地創新活動（包括研發）總開支佔GDP的3%。（《香港第一個五年規劃》文件截圖）

借鑒內地近500個城市試錯經驗 落後也有反勝機會

相較之下，雖然特區政府早於2017年提出成為國際創新科技中心，惟2022年底才發表《香港創新科技發展藍圖》，更無訂立明確的KPI指標，只提及「發展願景」，目標本港2025年的研發總開支佔GDP的1.3%，2030年增至2%，直至今年首份五年規劃終有清晰的時間表，力爭2030年本地創新活動（包括研發）總開支佔GDP的3%。

打破政府部門的「數據孤島」、加強公務員應用AI、為創科訂立KPI指標等，這些新加坡過去10年雷厲風行推行的措施，正是特區政府急於追趕的關鍵課題，反映本港創科的發展進程慢半拍。不過，落後不代表全然失去優勢。香港完全可以借鑒內地近500個城市的試錯經驗，步步緊追，走出屬於香港的「後發優勢」。

行政長官李家超（中）2026年9月16日下午舉行第一個五年規劃及新一份施政報告記者會，政務司司長陳國基（左）一同出席。（資料圖片／方承恩攝）

吳傑莊︰現有智慧燈柱等數據 香港非由零起步

涉足創科、投資創業資金的立法會議員吳傑莊表示，內地「城市大腦」運作已發展成熟，香港毋須經歷漫長的摸索期，待數據中心等相關硬件配套準備妥當，特區政府只要揀選最先進的「城市大腦」解決方案，再接入現有「智慧燈柱」等數據，包括攝錄機、5G網絡、氣象網絡和空氣感應器等，便能立即啟用，因此香港不是由零起步，推行「城市大腦」是金錢可解決的問題。

吳傑莊認為，「城市大腦」的發展「無窮無盡」，以交通層面為例，若系統配合路口的紅綠燈傳感器、路面鏡頭，便能根據車流，動態調整燈號時長，節省車輛及行人等候時間，也能實時指揮消防車及救護車規劃最佳路線，拯救更多寶貴的生命；甚至未來可融入低空或衛星數據，推動無人自動駕駛車輛、低空經濟涉及的無人機應用等發展，也可結合政府斥資1.5億元只用過一次的緊急警示系統。

立法會議員吳傑莊表示，AI城市大腦技術已發展成熟，香港毋須經歷漫長的摸索期。（資料圖片／何柏佳攝）

防災應急及交通管理等功能只是「冰山一角」

據吳傑莊了解，內地的「城市大腦」能實時監察各地盤工地，統計施工人數，調配鏡頭便能遠程巡視工地，甚至是整合電訊數據推演人流動態，皆為防災應急、都市規劃、交通管理、公共衞生等，提供即時應變的參考依據。他強調這些僅是城市大腦能力的「冰山一角」，未來隨着更多傳感器及攝錄機鋪設完成，匯入的數據愈豐富，政府部門的決策愈精準。

城市大腦幫到預防突發事件，好難估計個價值，可以喺天災火災救返好多人命，避免呢樣嘢已經好值得，用錢冇可能解決呢啲災害，係無價。 立法會議員吳傑莊

2025年警務處試行將「銳眼」影像分享予渠務署，協助監察水浸情況。（資料圖片）

漁護署為禁止非法餵飼野鴿，去年試用配備AI技術的監察系統，評估野鴿聚集的情況。（資料圖片）

李超宇︰假設銳眼鏡頭用嚟捉餵野鴿得唔得？

其實在地區日常管理中，近年政府部門已按各自職能，在全港鋪設大量攝錄機，確實能夠為城市大腦發揮協同效果，食環署為解決非法棄置垃圾問題，由2018年起在全港黑點安裝攝錄機，結合AI技術分析影像，自動識別及記錄違規情況；漁護署為禁止非法餵飼野鴿，去年試用配備AI技術的監察系統，評估野鴿聚集的情況；警務處為防止罪案及進行人流管理，2024年起開展「銳眼計劃」，目標2028年安裝約6萬支鏡頭。

關注創科發展的九龍城區區議員李超宇指，現時陸續有政府部門在社區裝設攝錄機，但數據未必相通，難以整合分析，雖然去年警方試行將「銳眼」影像分享予渠務署，協助監察水浸情況，但假如食環署、漁護署、路政署等攝錄機，乃至公共屋邨的閉路電視，一同打破「數據孤島」，在不違反個人私隱條例下，通過城市大腦交叉分析，便能建立「全域感知」的地區環境管理平台，提升地區治理水平。

假設銳眼鏡頭用嚟捉餵野鴿得唔得？𠵱家未得，仲係執法用途。 九龍城區區議員李超宇

民生相關的公共事業，例如煤氣、港燈及中電等數據，全部都能夠接入城市大腦。圖為煤氣公司的「智能控制器和智能煤氣錶」。（煤氣公司提供圖片)

李超宇強調，城市大腦所需的數據量龐大，除了大眾最容易理解的閉路電視外，開放數據網頁內全部有關運輸署的實時數據，包括各區咪錶泊車位分布情況、巴士實時到站數據等，以至與民生息息相關的公共機構，例如煤氣、港燈及中電等數據，全部都能夠接入城市大腦。

社會智能化無期 全港約三成用戶2032年底完成智能水錶

事實上，香港物聯網及智能化設備正逐步在民生層面應用，例如今年「第三輪消防資助計劃」便涵蓋物聯網火警偵測系統；煤氣公司2023年曾預計10年後完成更換智能煤氣錶；水務署今年預計2032年底有不少於100萬個用戶安裝智能水錶，料佔全港所有用戶數目約31%。不過這些計劃並不具備強制安裝或更換性質，時間跨度動輒長達10年，短期內似乎難以全面接入城市大腦系統。

九龍城區區議員李超宇表示，現時不少政府部門在社區裝有攝錄機，但數據未必相通，難以整合分析。（資料圖片）

港版城市大腦可「內聯外通」接軌國際市場

IMD世界競爭力中心主任布里斯（Arturo Bris）曾提到，投入金錢不代表城市會變得「聰明」，例如雅典及羅馬斥巨資發展智慧城市，但排名仍處於後半段，直言單純的技術堆砌不能成就真正的智能，必須解決兩點難題，分別是「展示出技術改善生活的實際成果」、「建立嚴謹的數據治理規則，確保公共信心不被濫用」。

吳傑莊便指出，縱使內地擁有成熟的「城市大腦」技術，惟香港普通法及金融體系皆與海外接軌，若港版「城市大腦」能建立兼顧個人私隱與高效管理的規範，讓香港成為示範單位，便能協助國家「內聯外通」接軌國際市場，甚至具備超越新加坡的潛力。

特區政府耗資逾千億港元建設北部都會區，冀成為香港經濟轉型起飛的新引擎。圖為2020年港深邊境的航拍圖。（資料圖片）

特區政府耗資逾千億港元建設北部都會區，冀成為香港經濟轉型起飛的新引擎。圖為2026年2月底港深邊境的航拍圖。（資料圖片／楊凱力攝）

「遲到」的答卷值幾分？ 亟待決策者用行動解答

無可否認，「城市大腦」確實為香港未來藍圖帶來美好的想像空間，興建數據中心或採購顯示卡並不困難，不過面對現實複雜的城市環境，上至特區政府，下至社會基層，是否做好準備擁抱AI時代的來臨？政府能否徹底打破部門壁壘，同時加速推行電子政務？全港智能煤氣錶及智能水錶等民生設備何時全面安裝，能否爭取在6至9年內完成？種種問題仍有待解決，否則「城市大腦」的算力再強，也將陷入「無米之炊」的困境。

回顧香港創科發展，其實「城市大腦」只是一份「遲到」的答卷，特區政府已拿出決心，藉着首份五年規劃吹響大刀闊斧的改革，但前路依然漫長。城市大腦最後將淪為空中樓閣，還是打破發展瓶頸的「終極武器」？現在評分還言之尚早，亟待決策者用行動解答。