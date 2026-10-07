法官及司法人員加薪2%　政府：考慮了一籃子因素及司法機構立場

行政長官會同行政會議今日（7日）接納司法人員薪俸及服務條件常務委員會（司法人員薪常會）的建議，決定在2026/27年度上調法官及司法人員薪酬2%，薪酬調整將追溯至今年4月1日起生效，政府將就薪酬調整建議向立法會財務委員會申請批准。



行政長官會同行政會議今日（7日）接納司法人員薪常會的建議，決定在2026/27年度上調法官及司法人員薪酬2%，薪酬調整將追溯至今年4月1日起生效。（資料圖片／廖雅雄攝）

由陳鎮仁擔任主席的司法人員薪常會今年8月31日向行政長官提交《2026年司法人員薪酬檢討報告》。政府發言人指出，司法人員薪常會制訂今次薪酬調整建議時，一直秉持維護司法獨立的原則作為商議基礎，並以平衡方法考慮了行會於2008年通過的「一籃子因素」及司法機構的立場。

有關因素包括法官與私人執業律師在職責、工作條件及工作量方面的比較；司法機構招聘和挽留法官及司法人員的情況；法官及司法人員的退休年齡、退休福利、福利和津貼；司法服務的特點（如任期保障、聲望及崇高地位）；禁止離職後再在香港私人執業的規定；海外薪酬安排；生活費用調整幅度；香港整體經濟狀況；政府財政狀況；私營機構薪酬水平及趨勢；以及公營機構薪酬參考等。

調薪追溯至4月1日生效 須待立法會財委會批准

行政長官會同行政會議今日宣布接納司法人員薪常會的建議，決定在2026/27年度上調法官及司法人員薪酬2%，薪酬調整將追溯至今年4月1日起生效，政府將就薪酬調整建議向立法會財務委員會申請批准。