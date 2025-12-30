高院法官也現人手荒　法官潘敏琦彭寶琴提早退休　另6人3年內退

香港法官人手近年有指出現短缺情況，行政署早前向立法會提交的文件透露，在高等法院的上訴庭及原訟庭，分別有2及6個出缺，未來3年內並有6名法官退休，司法機構亦證實，上訴庭兩名專攻刑事法的女法官彭寶琴及潘敏琦，未到65歲的退休年齡，已於上月提早退休，令司法人員的人手更見緊張。



上訴庭法官彭寶琴最近提早退休，她在任時曾多次處理暴動及國安法案件。(資料圖片)

上訴法官潘敏琦亦提早退休，曾有業內人士形容她「有官威」。(資料圖片)

兩女官提早3年退休

上訴庭兩名女法官潘敏琦和彭寶琴，同於1962年出生，今年63歲，法官的退休年齡為65歲，司法機構確認，兩人已於本年11月退休，即較一般退休年齡提早了兩年，但基於個人私隱，未有評論兩人的退休的原因。

潘官服務司法機構超過30年

兩人均擔任法官多年，其中潘敏琦法官初任大律師後曾私人執業，她於1994年加入司法機構，從常任裁判官，晉升至區域法院法官、高等法院原訟庭法官，及2021年起任上訴庭法官，在司法機構服務超過30年。

曾審女保鑣槍殺姨舅案

潘官有豐富處理刑事案經驗，她由裁判官開始做起，各級法院以至各類型的刑事案件。她升高等法院原訟庭法官時，亦曾審理過一些矚目案件，如女保鑣詹心桀2018年在鰂魚涌公園槍殺姨舅案，就是由潘官審理，至她升任上訴庭法官後，亦曾審理5歲女童遭生父及後母虐待致死的虐兒謀殺案上訴。

被形容有官威 曾言非住在象牙塔

潘官雖然是女官，有業界人士形容她「有官威」，由於她在處理各級法院的經驗，對各階層的案件亦了如指掌。她於2024年處理一宗理大衝突的上訴案時，有上訴人聲稱當時到現場為拍攝作為攝影課的功課，潘官即質疑拍攝數張照片用上數小時，認為說法不合理，並向上訴人稱：「唔好以為法官係住喺象牙塔，好多嘢我哋係知道架。」並即駁回上訴。

此外，潘官亦審理過前立法會議員區諾軒大聲公襲警案，並駁回區的定罪上訴。

2018年女保鑣詹心桀在鰂魚涌公園槍殺姨舅案，就是由潘敏琦法官審理。(資料圖片)

女被告詹心桀被裁定謀殺罪成，判囚終身。(網上影片截圖)

彭寶琴法官有豐富刑事檢控經驗

彭寶琴法官則於1995年起在律政司任檢控官，她於2010年獲委任為區域法院法官，3年後升為高等法院原訟法庭法官，2021年升為上訴庭法官。

審梁天琦暴動後遭網民起底攻擊

彭官在律政司任職時，已有豐富的檢控經驗，後來轉至司法機構任職後，亦很快升任高院原訟庭法官，她上任後並接手過不少「辣手」案件，包括前本土民主前線發言人梁天琦於2016年的旺角騷亂事件，梁最終就暴動及襲警罪被判囚6年。該案審訊時被受關注，事後有網民疑不滿裁決，多番在社交網站發對彭官「起底」及作人身攻擊。

曾處理多宗國安法案件

彭官在審理梁天琦案後，在2020年《國安法》實施後，亦被委任為國安法指定法官，並是審理首宗《國安法》的高院案件，即唐英傑案，該案不設陪審團，彭官是3名指定法官之一。該案被告唐英傑在2020年7月1日因駕駛一輛掛有「光時」旗幟的電單車，在灣區撞向警員，被裁定分裂國家罪成，被判囚9年。

梁天琦因參與2016年的旺角騷亂，於2018年被判囚6年，他在高院的審訊，就是由彭寶琴法官審理。（資料圖片）

首宗國安法案件被告唐英傑，前年被裁定罪成判監9年，正在服刑的他被安排亮相無綫電視國安節目，重提當時犯案因為受社會氣氛影響「思想有偏差」。（《有法安國》節目片後截圖）

曾處理涉國安判刑指引上訴案

後來彭官升為上訴庭法官後，亦曾處理涉及違國安性質案件刑期處理的案件，包括有「第二代美國隊長」之稱的馬俊文的刑期覆核案，及呂世瑜案，她亦曾處理《願榮光》禁制令案等。她在退休前亦有份處理的黎智英涉欺詐案，及民主黨初選案的上訴，兩案至今尚未頒布裁決。

兩女官已獲頒發金紫荊星章

兩名法官於本年7月已獲頒發金紫荊星章，政府在嘉許語中讚揚彭官處事公正，司法情操高尚，廣受司法同濟以至法律業界敬重。至於潘官，政府則指她過去30年服務司法機構期間，克盡厥職，表現卓越，對多級法院的司法工作建樹良多，深得同濟和法律界人士的敬重。

特區政府舉行2025年度授勳儀式，高等法院上訴庭法官彭寶琴獲頒授金紫荊星章。（政府新聞處）

行政署文件揭6官未來3年退休

早前有傳媒引述行政署向立法會提交的文件，當中引用司法人員推薦委員會的資料，透露高院法官空缺人數嚴峻，編製49名法官之中，上訴庭及原訟庭分別有2個及6個出缺，而未來3 年內各有6名法官退休。而現時上訴庭有11名法官，加上高等法院首席法官潘兆初，即有12人可審理案件。原訟庭法官亦可與上訴庭法官一同審理上訴案件。

就委任法官及司法人員的情況，司法機構在回覆指，一直密切檢視高等法院和上訴法庭的運作需要，及司法人手的變動情況，適時按照基本法的規定及既定機制安排委任法官及司法人員，以填補司法職位空缺。