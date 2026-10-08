大律師公會丹麥出席研討會　毛樂禮關注律師受壓力或致寒蟬效應

香港大律師公會代表團在丹麥出席國際律師協會（International Bar Association，簡稱IBA）2026年會，主席毛樂禮獲邀在一場專題研討上擔任講者，表示大律師秉持「不可拒聘原則」，是維護法治的關鍵，保障每一位市民都得到獨立、專業的法律服務，享有公平審訊的權利。他表示，大律師轉聘制度 （即當事人先聘請律師，再由律師委託大律師）在社會兩極化或遇上一些不受大眾歡迎的案件時，更能確保當事人不會因個人背景、案件性質等，難以獲得法律代表。



大律師公會主席毛樂禮擔任研討會主講嘉賓。

毛樂禮﹕大律師履職抗辯不應受到攻擊

哥本哈根時間星期三（7日）舉行的一場專題研討，以「轉聘大律師制度在兩極化及民粹主義盛行時期的角色」（The role of referral lawyers in a time of polarisation and populism）為主題，毛樂禮獲邀擔任主講嘉賓之一，

大律師公會主席毛樂禮結束丹麥哥本哈根之旅。

他指大律師經律師轉介案件的做法，是普通法制度的重要一環，亦是香港法治穩健的重要基石，大律師與律師分工明確，大律師不會直接接觸客戶，可以保持客觀獨立，專注法律研究，大律師按「不可拒聘原則」為當事人抗辯，不是私人利益，而是履行維護司法公義的職責，是公眾利益，不應因此受到無理攻擊。

三名新晉大律師感謝公會資助參與國際會議，稱眼界大開。

毛樂禮表示，外界倘若因案件而向持份者施壓，這不僅涉及施加於相關個人的壓力，還包括這種壓力可能對律師產生的『寒蟬效應』——即當律師考慮其職責，是否要為任何有代理需求的人提供法律服務時，可能會因此產生顧慮。毛樂禮認為務必密切關注這一點，因為壓力可能是直接的，也可能是間接的，往往具有相當隱蔽的性質。

研討會由英格蘭及威爾斯大律師公會（Bar Council of England and Wales）前主席湯恩德席（Sam Townend KC）主持，該會的現任主席布萊姆洛（Kirsty Brimelow KC）、蘇格蘭辯護律師公會（The Faculty of Advocates）會長鄧祿普（Roderick Dunlop KC），及來自澳洲的國際律師協會律師協會事務委員會（Bar Issues Commission）秘書長兼司庫麥克勞德 （Fiona McLeod AO KC）參與。幾位講者也強調，大律師代表一個當事人訴訟，並不等於同意那個當事人的行為及想法。布萊姆洛表示，部份參與一些跟人權有關的案件的大律師，被指為「左翼律師」（Lefty lawyer），她不同意這種標籤，強調律師不是客戶，要維護的是當事人有被律師代表的權利。

總結哥本哈根之旅，毛樂禮表示國際律師協會一直是香港大律師公會的重要合作夥伴，他又預告協會將於今年12月再度選址香港舉辦亞太區域論壇，公會除了作為首席贊助機構，他屆時與公會副主席薛日華資深大律師亦將以東道主身份發言，反映公會支持國際法律交流，不遺餘力。

大律師朱柏陵

三新晉大律師出席國際會議眼界大開

三位新晉大律師隨團交流，朱柏陵形容行程緊湊充實，令他們眼界大開。朱柏陵指香港大律師的執業本質具有強烈地域性，年會提醒他要將眼光放得更遠，未來會致力在國際舞台推廣香港法律專業及分享訴訟實務見解，連接世界。

大律師陳奕匡（右）與來自不同司法管轄區的家事法專家深入交流。圖左為大律師公會國際事務常委會委員James McGowan大律師。

大律師陳奕匡

陳奕匡表示在年會期間與家事法等專家深入交流，比較跨境跨國資產追討和證據搜集的合作與難題，坦言受益匪淺。葉兆芝表示，每天在不同會議也學到如何運用人工智能提升執業效率，與人工智能共存，避免人工智能取代律師在社會上的角色。

大律師葉兆芝

大律師公會行政總裁趙麗如（左）出席國際律師協會為行政管理人員安排的會議。

公會行政總裁趙麗如則在丹麥國會大廈，與全球三十多位不同法律專業團體的行政管理人員開會，探討大律師或律師在保障基本權利的角色，以及其他共同面對的議題。國際律師協會年會星期五結束，明年的年會在新加坡舉行。