大律師公會丹麥出席國際律師協會年會　毛樂禮推廣香港司法優勢

香港大律師公會主席毛樂禮由英國倫敦轉抵丹麥哥本哈根，率領代表團出席國際律師協會（International Bar Association，簡稱IBA）2026年會，與全球大約6000名法律執業者商討法律界的重要議題。毛樂禮周三(7日) 將出席一個研討會介紹香港大律師專業及制度。他又會出席多場會議及不同法律團體舉行的交流活動，包括一場以「法官甄選制度」為主題的研討會。



毛樂禮表示，會把握機會與全球法律領袖推廣香港在一國兩制下奉行普通法的優勢，以及在調解、仲裁等另類爭議解決方面的發展，包括設立香港國際商事法庭以及改革仲裁法例等，相信能在硬件和軟件上進一步提升香港在爭議解決的制度優勢及國際競爭力，歡迎更多海外企業及法律執業者選擇香港作為仲裁地及爭議解決平台。



香港大律師公會主席毛樂禮由英國倫敦轉抵丹麥哥本哈根，率領代表團出席國際律師協會（International Bar Association，簡稱IBA）2026年會，與全球大約6000名法律執業者商討法律界的重要議題。

大律師公會任國際律師協會亞太區域論壇首席贊助機構

國際律師協會年會 (Annual Conference) 是全球法律界的盛事，今屆一連六日在哥本哈根舉行，來自超過130個司法管轄區、逾2700間律師事務所、企業、政府及監管機構代表、法律專業團體的領袖，大約6000人獲邀出席。各國領袖及法律團體代表已陸續抵達當地，公會代表團在年會的主場館Bella Center Copenhagen，與多名海外代表交流。他指今年的出席人數是年會歷來第二多，場面盛大，是跟海外法律界直接交流的良機。毛樂禮將於當地時間星期三，在一場有關大律師在社會兩極化下的角色的研討會上發言，與來自英國及澳洲的法律團體領袖，探討大律師的委聘制度及不可拒聘原則，在維護大律師獨立專業、確保市民獲得法律代表權利的重要作用，以及公會如何保障大律師免受政治影響，堅定維護法治。

香港大律師公會主席毛樂禮由英國倫敦轉抵丹麥哥本哈根，率領代表團出席國際律師協會（International Bar Association，簡稱IBA）2026年會，與全球大約6000名法律執業者商討法律界的重要議題。

毛樂禮又表示，國際律師協會年會亞太區域論壇將於今年12月再在香港舉行，探討企業重組與清盤等等領域的最新發展。毛樂禮獲邀為該論壇致詞，他指國際律師協會繼去年2月，在香港舉辦亞太區域論壇雙年會後，再於香港舉行亞太區域論壇，反映香港作為國際法律及爭議解決服務中心的領先地位，公會作為首席贊助機構，支持及期待來自世界各地的法律執業者及專家來港參與，親身感受香港作為中英雙語普通法司法管轄區的獨特優勢。

香港大律師公會主席毛樂禮由英國倫敦轉抵丹麥哥本哈根，率領代表團出席國際律師協會（International Bar Association，簡稱IBA）2026年會，與全球大約6000名法律執業者商討法律界的重要議題。

三新晉大律師隨團與國際法律團體交流

公會的三名新晉大律師常委會委員朱柏陵大律師、陳奕匡大律師及葉兆芝大律師，兵分多路出席國際律師協會轄下青年律師委員會舉辦的多場交流會，預料與其他司法管轄區代表探討新晉大律師的行業發展，以及在人工智能浪潮下的機會和挑戰等等。毛樂禮表示，公會的政策是鼓勵及資助更多新晉大律師出席國際會議，在執業的初期，有機會接觸其他司法管轄區的法律執業者，並向不同年齡層的同業推廣香港的司法制度。隨團的公會行政總裁趙麗如則會趁機會與各國際律師組織的行政人員會面，探討合作空間。

香港大律師公會主席毛樂禮由英國倫敦轉抵丹麥哥本哈根，率領代表團出席國際律師協會（International Bar Association，簡稱IBA）2026年會，與全球大約6000名法律執業者商討法律界的重要議題。

香港大律師公會主席毛樂禮由英國倫敦轉抵丹麥哥本哈根，率領代表團出席國際律師協會（International Bar Association，簡稱IBA）2026年會，與全球大約6000名法律執業者商討法律界的重要議題。

香港大律師公會主席毛樂禮由英國倫敦轉抵丹麥哥本哈根，率領代表團出席國際律師協會（International Bar Association，簡稱IBA）2026年會，與全球大約6000名法律執業者商討法律界的重要議題。

香港大律師公會主席毛樂禮由英國倫敦轉抵丹麥哥本哈根，率領代表團出席國際律師協會（International Bar Association，簡稱IBA）2026年會，與全球大約6000名法律執業者商討法律界的重要議題。

香港大律師公會是國際律師協會的會員團體之一，協會在1947年成立，目前有約8萬名會員，分別來自包括170多個國家的190個大律師或律師團體。國際律師協會每年有多項大型國際會議，香港大律師公會均獲邀參加，並派代表出席。