一五規劃｜何君堯：9指標失焦如畫龍未點睛　收入中位數應年增2%

立法會今日（10月9日）繼續進行香港第一個五年規劃議案及2026年施政報告議案合併辯論。內會副主席何君堯指，一五規劃當中，有部分項目未有交代具體指標，認為欠缺一點聚焦，有如「畫龍缺咗點睛」。他強調支持規劃，惟期望政府可以交代具體指標，稱政府需要向市民清楚說出下一站的方向，否則社會將難以跟隨。



他建議，當局可訂下具體指標，如實質本地生產總值增速，由 3.6% 提升至4%；就業人士每月收入中位數，每年有2%增幅等。



2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

一五規劃內至少9個項目未列具體指標 如實質本地生產總值增長

政府在一五規劃中列出22個「主要指標」（KPI），涵蓋經濟、創科、建設、民生及環保範疇，惟當中有至少9個未有交代具體指標，包括實質本地生產總值增長、有香港境外母公司的駐港公司總數、人均公共醫療衞生經常性開支等。

選委界立法會議員何君堯。（直播截圖）

肯定整體內容但批個別項欠缺指標 何君堯：感覺「畫龍缺咗點睛」

何君堯指整個規劃內容豐富，惟感覺「畫龍缺咗點睛」。雖然特首曾解釋未有交代具體指標的原因，例如未有列出實質本地生產總值增長指標，便是因為香港屬外向型經濟，存在眾多未知數，故未能說清說明。但他認為這不代表不能將具體指標列出來。

倡效法上海、深圳定出明確指標

何君堯提到，目前經濟增長為3.6%，施政報告表明要有新突破，若要有突破的話情況應不會比現時差。他又指，國家在經濟增長指標為保留在合理區間，但香港不應與國家比較，因兩者級數不同。香港應與上海、深圳等比較，而這些省市均表明會爭取增長達5%，反問「點解我（香港）連爭取呢5%都唔講」。

他重申支持規劃，但認為欠缺一點聚焦，期望政府可以交代具體指標，強調這是信心的表現。他續指，政府亦需要向市民清楚說出下一站的方向，否則社會將難以跟隨，稱「我行緊條路，你揸車、你掌舵，你應該會話到畀我聽，下一站喺呢一度」。

實質本地生產總值增速2030提升至4%

何君堯之後在社交平台分享，建議一五規劃定出9項具體指標內容，包括實質本地生產總值增速，由3.6%提升至4%；就業人士每月收入中位數，由22,200元，按每年2%增幅，以每年加約500元推算，五年後可達25,000至26,000元。他補充指，若本地生產總值能夠由3.6%升至4%，薪酬加幅甚至可能更高。

此外，他建議勞工生產力增速由2.3%提升至2.5%；空運貨物吞吐量由507萬公噸提升至600萬公噸。