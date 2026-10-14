盧偉國向年輕外父敬茶曝光　相識26年許配千金予老友｜政壇諸事町

73歲的經民聯主席盧偉國，與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣周日（11日）「拉埋天窗」。余仲欣昨晚（13日）在社交平台分享盧偉國向年輕外父敬茶的照片，兩人相識26年，許配千金予這名資深政界老朋友，相中外父「飲得杯落」。外父是著名馬評人，從小薰陶余仲欣喜歡騎馬跳欄，與愛馬之人盧偉國有共同興趣。余伯樂早前表示相信余仲欣經深思熟慮才與盧偉國結婚，故自己無問題。他讚盧偉國為人重情。



2026年10月11日，73歲的經民聯主席盧偉國，與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣結婚。（余仲欣FB）

余仲欣在社交平台表示，與盧偉國的婚訊自五月底公布以來，承蒙傳媒關注，也收到親友從四方八面送來的祝福，形容兩人心中滿是感激。

盧偉國向外父敬茶（余仲欣FB）

她說，選擇在上水馬會雙魚河鄉村俱樂部舉行婚禮，因為與盧偉國都是愛馬之人，盧偉國養過不少名駒，而余仲欣是一名執業獸醫，也喜歡騎馬跳欄，在共同興趣相連的地方結為夫妻，別具意義。

外父是著名馬評人余伯樂，從小薰陶余仲欣喜歡騎馬跳欄，與愛馬之人盧偉國有共同興趣。（Jenny Poon FB）

2026年10月11日，73歲的經民聯主席盧偉國，與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣結婚。（Jenny Poon FB）

當天，更有兩匹矮種馬在草地上與賓客互動，她說為婚禮增添幾分活潑、典雅和溫馨。

2026年10月11日，73歲的經民聯主席盧偉國，與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣結婚。（余仲欣FB）

當天約有300人到婚禮現場，她說受場地所限，未能邀請所有至愛親朋，實在抱歉；無論親臨現場，還是遙遙送上祝福，大家的心意，兩人都珍而重之。她感謝雙方家人、獸醫教授、粵劇前輩及各位好友分享喜悅。

2026年10月11日，73歲的經民聯主席盧偉國，與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣結婚。（余仲欣FB）

2026年10月11日，73歲的經民聯主席盧偉國，與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣結婚。（余仲欣FB）

2026年10月11日，73歲的經民聯主席盧偉國，與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣結婚。（余仲欣FB）

WK（盧偉國）出動了一輛他珍愛多年的開篷 Ferrari 348 Spider 接新娘。這輛紅色法拉利竟然與我同年「出生」，為這一天添上一份有趣的緣分。 余仲欣

余仲欣透露，為她配襯珠寶首飾的是盧偉國的堂妹，盧偉國的弟弟有參與婚禮上的演出。

往後，我和 WK 會彼此扶持，珍惜生活，也繼續以各自的專業與所長回饋社會。謝謝大家，讓我們帶着滿滿的愛，展開人生的新一章。 余仲欣